Marcel Hernández contó lo que hará si le marca a Cartaginés

Marcel Hernández habló de cara al partido que Alajuelense tendrá en la próxima fecha de Cartaginés, club que dejó para sumarse a los manudos.

Alajuelense atraviesa un gran presente. En el último término conquistó la Liga Concacaf, y ganó también el primer Clásico Nacional del Clausura 2021, certamen en el que se perfila como puntero a cinco unidades del Saprissa, su más inmediato perseguidor. Ese buen pasar es fruto del gran juego que despliega, así como también las armas que posee dentro de la cancha.

Marcel Hernández es una de ellas. El cubano lleva tres goles en la presente edición del torneo, y fue adquirido en el último mercado de pases tras ser dos veces seguidas el máximo goleador del balompié costarricense con Cartaginés, club al que deberán enfrentar el próximo fin de semana.

El delantero caribeño habló al respecto en diálogo con ESPN Costa Rica: "Serán sensaciones difíciles. Bonitas y a la vez tristes. No va a ser fácil porque a Cartaginés siempre lo voy a llevar en mi corazón, fue el equipo que me abrió las puertas y tengo el mejor concepto de esa gran afición que me apoyó, eso no va a cambiar".

Debido al afecto que aún siente el delantero por la que fuera su primera piel en la nación centroamericana, fue claro respecto a su accionar en caso de convertirles un gol en la venidera jornada de la Liga Promérica: "Creo que lo más responsable que puedo hacer para mi mismo, por lo que significó, es no celebrar".

Finalmente, se refirió al presente de la escuadra de Cartago: "Obviamente tengo muchísimos compañeros que, cuando converso con ellos, no me gustaría que las cosas estuvieran así. Pero es fútbol, y lo más que puedo hacer es darles mi aliento y mi consejo desde mi perspectiva afuera".