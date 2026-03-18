“Una falta de respeto”: Joel Campbell es acusado tras la eliminación de Alajuelense en la Concachampions 2026

Tras la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense en la Concachampions 2026, Joel Campbell quedó bajo la lupa por una crítica que apunta directamente a su actitud en un partido de máxima exigencia.

Luego de no poder remontar en casa y caer con un global de 2-3 ante LAFC, Joel Campbell, quien apenas disputó 16 minutos, no tuvo la actuación esperada.

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¿Por qué acusan a Joel Campbell de una falta de respeto tras la eliminación de Alajuelense?

El periodista Josué Quesada fue tajante al cuestionar la actitud de Joel Campbell tras la eliminación de Alajuelense en la Concachampions, al considerar que un futbolista con su jerarquía y con la responsabilidad de portar la camiseta 10 no puede mostrar una imagen tan pasiva dentro de la cancha.

“No es posible que Campbell lleve la camiseta 10 de Alajuelense y juegue caminando. Es una falta de respeto para la Liga”, comentó el periodista Josué Quesada tras la eliminación de los manudos en la Concachampions.

Para Quesada, lo visto del atacante rojinegro no solo quedó lejos de lo que el equipo necesitaba en un partido de tanta exigencia, sino que incluso representa una falta de respeto para la historia y el peso de la Liga.

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En definitiva, la eliminación de Alajuelense no solo dejó un golpe deportivo por la forma en que se escapó la clasificación, sino también un malestar adicional por la actitud de varios de sus jugadores.

Datos claves

Josué Quesada criticó con dureza a Joel Campbell por su actitud tras la eliminación de Alajuelense en la Concachampions.

por su actitud tras la eliminación de Alajuelense en la Concachampions. El periodista cuestionó que un jugador con su jerarquía y con la camiseta 10 muestre una imagen tan pasiva dentro de la cancha.

muestre una imagen tan pasiva dentro de la cancha. Para Quesada, lo mostrado por Campbell fue insuficiente y hasta una falta de respeto para la historia, el peso y la exigencia de la Liga.