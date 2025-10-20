“Tomando nota”: Kenyel Michel escucha el mensaje que lo acerca a La Sele del Piojo Herrera tras su exhibición ante Saprissa

El clásico nacional del domingo, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto, tuvo un claro protagonista: Kenyel Michel. A sus 20 años, el extremo de Liga Deportiva Alajuelense demostró una vez más por qué es una de las figuras más regulares del equipo de Óscar “Machillo” Ramírez.

Michel desbordó, rompió líneas y fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa del Deportivo Saprissa. No solo fue peligroso, sino que marcó los dos goles de su equipo, ambos con una clase y categoría envidiables.

Kenyel Michel humilló a Saprissa (LDA).

“Es justo lo que necesitamos”

En medio de la celebración por la victoria ante Saprissa, Alejandro “Tanque” Castro dejó claro lo que muchos aficionados del fútbol costarricense ya están pensando: Kenyel Michel tiene futuro en la Selección Nacional.

En su intervención en el programa Seguimos, el experimentado delantero con pasado en Saprissa y Herediano destacó la excelente forma en que Michel ha respondido durante toda la temporada, y se mostró convencido de que su nivel lo convierte en un jugador apto para La Sele.

“Me atrevo a decir que en el caso de Kenyel, hoy aunque hay muchos de su biotipo en la Selección, con lo que ha venido haciendo es un jugador sumamente nominable para la Selección“, afirmó Castro.

“Si fuera el Piojo Herrera, estaría tomando nota de lo que está haciendo Kenyel, porque es justo lo que necesitamos“, agregó el Tanque sobre el manudo que ya fue vendido al Minessota United de la MLS, club al que se unirá al finalizar la temporada.

¿Kenyel Michel refuerza a La Sele?

La pregunta ahora es si Miguel “Piojo” Herrera incluirá a Kenyel Michel en la convocatoria para los próximos partidos de eliminatorias Concacaf, donde Costa Rica se jugará el pase al Mundial 2026 en los duelos contra Haití y Honduras.

Mientras tanto, el oriundo de Puerto Limón sigue enfocándose en mantener su nivel de juego, buscando despedirse de Alajuelense con la estrella 31 en su vitrina, un título que sería el broche de oro a su paso por el club.