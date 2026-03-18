Es el gran candidato a reemplazar al Machillo Ramírez en Alajuelense y ahora rompe el silencio: “Ya estoy preparado”

La incertidumbre sobre el futuro de Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense abrió un nuevo escenario en el club rojinegro, donde ya comienzan a sonar nombres para un posible relevo en el banquillo.

Con el contrato del actual técnico próximo a finalizar en junio y señales de que podría priorizar su vida familiar antes que una renovación, la dirigencia analiza alternativas mientras uno de los candidatos naturales rompió el silencio.

¿Quién es el entrenador que aparece como opción para Alajuelense?

Se trata de Bryan Ruiz, ídolo de de Alajuelense y figura histórica de la Selección, quien ya dio sus primeros pasos como entrenador dentro de la estructura manuda. Su nombre aparece con fuerza en el entorno de Alajuelense, no solo por su vínculo con la institución, sino también por el proceso que viene construyendo en las divisiones menores y como parte del cuerpo técnico en Primera División.

El propio Ruiz se refirió a su presente y dejó en claro que se siente listo para asumir nuevos desafíos. “Ya estoy preparado, ya he tenido otros procesos como entrenador tanto en la U17 de la Liga y como asistente en la Primera División. Con la U21 es mi segundo torneo”, explicó en entrevista con ESPN.

Sin embargo, el exfutbolista también fue cauteloso al hablar sobre la posibilidad de asumir un rol mayor en el corto plazo. “No quiero apurar nada, vamos paso a paso. Llegado el momento vendrá la posibilidad y esperemos que sea el momento justo. Si no, estoy muy tranquilo disfrutando el proceso”, afirmó, dejando claro que no busca precipitar su carrera como entrenador.

Ruiz también abordó un punto clave en la transición de jugador a técnico, reconociendo que el nombre y la trayectoria no garantizan el éxito desde el banquillo. “Que uno haya sido un buen jugador no significa que sea un buen entrenador, hay que prepararse de la mejor manera posible y creo que mi preparación ha sido bastante buena”, señaló.

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En medio de este panorama, Alajuelense enfrenta una decisión importante de cara al futuro. Mientras el club intenta definir la continuidad de Machillo Ramírez, el nombre de Bryan Ruiz empieza a ganar terreno como una opción interna que conoce la casa y que, según sus propias palabras, ya se siente listo para dar el siguiente paso cuando llegue el momento adecuado.

Datos Claves

El contrato del técnico Óscar Ramírez finaliza en junio tras señales de no renovar.

finaliza en tras señales de no renovar. Bryan Ruiz confirmó estar preparado tras dirigir la U17 , U21 y ser asistente técnico.

confirmó estar preparado tras dirigir la , y ser asistente técnico. La dirigencia analiza a Bryan Ruiz como relevo ante la prioridad familiar de Ramírez.