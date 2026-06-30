Cuál es el ranking FIFA de Suecia y cuántos puestos la separan de Francia en el Mundial 2026

El partido se jugará este martes 30 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium.

Suecia llega al partido contra Francia por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia amplia en contra en el ranking FIFA, aunque con la chance de dar uno de los golpes más importantes de la fase eliminatoria.

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En la actualización previa al Mundial, Suecia aparece en el puesto 38, mientras que Francia ocupa el lugar 3. Es decir, entre ambas selecciones hay 35 puestos de diferencia a favor del equipo francés.

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El partido se jugará este martes 30 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium. Para Suecia, será una prueba de máxima exigencia; para Francia, una obligación para sostener su candidatura.

Cuál es el ranking FIFA de Suecia

Suecia ocupa el puesto 38 del ranking FIFA, una ubicación que la deja lejos de Francia en la comparación directa.

Esa diferencia refleja el distinto momento de ambas selecciones. Suecia llegó al Mundial con menos ruido que otros equipos europeos, pero logró meterse en la fase eliminatoria desde un grupo complicado, donde compartió zona con Países Bajos, Japón y Túnez.

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Su recorrido fue irregular: goleó a Túnez, cayó con claridad ante Países Bajos y empató con Japón. Aun así, esos 4 puntos le alcanzaron para avanzar como una de las mejores terceras del torneo.

Cuál es el ranking FIFA de Francia

Francia está en el puesto 3 del ranking FIFA, 35 lugares por encima de Suecia.

La ubicación confirma el peso de una selección que llegó al Mundial como candidata al título. Francia tiene plantel profundo, figuras de elite, experiencia en finales recientes y una estructura competitiva que lleva años instalada entre las mejores del mundo.

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En la fase de grupos, el equipo de Didier Deschamps respaldó ese favoritismo con resultados. Ganó los tres partidos, convirtió 10 goles y terminó como líder del Grupo I con puntaje ideal.

Cómo llegaron Suecia y Francia al cruce

Suecia avanzó como una de las mejores terceras del Grupo F.

Sus resultados fueron:

Suecia 5-1 Túnez

Países Bajos 5-1 Suecia

Japón 1-1 Suecia

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Francia terminó primera del Grupo I, por encima de Noruega, Senegal e Iraq.

Sus resultados fueron:

Francia 3-1 Senegal

Francia 3-0 Iraq

Noruega 1-4 Francia

Suecia necesita achicar la diferencia en el campo

La distancia de 35 puestos favorece claramente a Francia, pero Suecia tiene una oportunidad concreta en un partido único.

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El equipo escandinavo puede competir desde el orden, el juego directo, la pelota parada y la capacidad de sostener el partido el mayor tiempo posible. En un mata-mata, esas herramientas pueden servir para incomodar a rivales superiores en ranking y plantel.

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Para Suecia, ganarle a Francia sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque significaría eliminar a una de las grandes favoritas del Mundial.

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Francia quiere que el ranking se traduzca en autoridad

Francia llega mejor ubicada, con más jerarquía y con una fase de grupos mucho más contundente.

El equipo francés tiene variantes ofensivas, experiencia y futbolistas acostumbrados a jugar partidos decisivos. Sin embargo, los 16avos obligan a empezar de nuevo: ya no alcanza con lo hecho en el grupo.

Ante Suecia, Francia deberá evitar la ansiedad y sostener la intensidad. El ranking la favorece de manera clara, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Suecia vs. Francia