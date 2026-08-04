Martes 4 de agosto, día de Copa Centroamericana de la Concacaf. La Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón reinante del torneo, visita a Cacique Diriangén en Nicaragua por la segunda fecha del Grupo A.

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El equipo dirigido por Ismael Rescalvo ya llegó ayer a Managua, aunque viajó con dos bajas de peso, y encima se encontró con un campo de juego del Estadio Nacional en malas condiciones. A continuación, las noticias rojinegras más importantes: así está Alajuelense HOY.

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La queja de Washington Ortega y el plan frente a Diriangén

En la previa del partido por la Copa Centroamericana entre Diriangén y la Liga, el guardameta rojinegro Washington Ortega advirtió que la cancha sintética del Estadio Nacional de Managua está en peores condiciones que el año pasado. Sin embargo, el arquero dejó en claro que esta situación no debe servir como pretexto para su equipo. “Sabemos que es un rival difícil, que la cancha es un factor importante. La última vez que vine estaba quizás mejor pero no hay ninguna excusa, si querés ser campeón tenés que jugar en cualquier cancha y tratar de sacar el resultado como sea”, sentenció el jugador.

Para llevarse los tres puntos, Ortega enfatizó que la clave será tener paciencia, cuidar la defensa y buscar el gol para trasladarle la presión al conjunto local, al cual respeta por su peso histórico en la región. “En este tipo de campeonatos y de partidos, siempre cuando más mantengas el arco en cero, al equipo le ayuda“, explicó sobre la estrategia a seguir, advirtiendo que no pueden confiarse ante los nicaragüenses porque “es un equipo importante, que sabe jugarle y ganarle a equipos grandes en Centroamérica”.

Washington Ortega alertó por el campo de juego. (LDA)

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Alajuelense viajó a Managua con importantes ausencias

Alajuelense llegó este lunes a Nicaragua para enfrentarse al Diriangén por la segunda jornada del grupo en la Copa Centroamericana de Concacaf. El encuentro, programado para este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Managua, será clave para definir el liderato del grupo, ya que ambos equipos debutaron con victoria. El equipo rojinegro aterrizó en la capital nicaragüense con la confianza de haber ganado su primer partido, pero se encontrará con una cuestionada cancha sintética desgastada que ya conocen de la edición anterior.

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La delegación dirigida por Ismael Rescalvo viajó, sin embargo, con dos bajas sensibles en su esquema defensivo. Los laterales Rónald Matarrita y Fernando Piñar no fueron convocados para este compromiso internacional. Matarrita continúa en proceso de recuperación de una lesión, mientras que Piñar sigue poniéndose a punto tras haber regresado hace poco a los entrenamientos en cancha, por lo que el equipo deberá reorganizarse para buscar los tres puntos y mantener su paso perfecto en el torneo.

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Ronald Matarrita no viajó a Managua. (LDA)

El cara a cara de Ismael Rescalvo con la afición

A pesar del inicio de temporada con altibajos que despertó ciertas dudas en un sector de la afición de Alajuelense, el técnico español Ismael Rescalvo asegura sentirse muy agradecido con el trato que ha recibido desde su llegada a Costa Rica. Según el entrenador, tanto él como su cuerpo técnico y su familia lograron integrarse rápidamente al país, experimentando un recibimiento cálido y respetuoso por parte de los seguidores manudos cada vez que coinciden en espacios públicos, como las calles o los centros comerciales.

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El mensaje de los aficionados durante estos encuentros presenciales es siempre claro y directo: la exigencia de salir campeones. Rescalvo reveló que, al topárselo de frente, la gente le repite constantemente “tenemos que ganar”, dejándole ver la enorme sed de títulos que tiene el liguismo. Lejos de sentirlo como una presión negativa, el estratega asegura que estas palabras son el principal motor de su trabajo diario, reconociendo que la hinchada es el activo más importante del club y que todo el equipo se levanta cada mañana con la misión de lograr que sus seguidores se sientan verdaderamente orgullosos.

Ismael Rescalvo sabe que debe ganar. (LDA)

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En síntesis