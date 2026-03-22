“Prohibido olvidar”: Jafet Soto queda en medio de la bronca de Alajuelense tras confirmarse la lesión de Santiago Van der Putten

En Liga Deportiva Alajuelense el clima es de desolación absoluta. No por la derrota ante el Club Sport Herediano en el Clásico Provincial, sino por un hecho que la opacó: la desafortunada lesión de Santiago Van der Putten, que sufrió la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano para luego afrontar un extenso camino hacia la recuperación (estimado en 9 meses).

Con la herida aún fresca del infortunio similar que sufrió Malcom Pilone hace menos de un mes, los manudos apuntaron contra un patrón que se repite en buena parte de las lesiones de rodilla en el fútbol de Costa Rica: las canchas sintéticas.

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“Ojalá que cambiaran las canchas por los muchachos, para que no sufran y acorten su carrera, que es lo que en este tema es lo jodido. Que Santi padezca por una situación de cancha… acortar su carrera sería una lástima”, manifestó el técnico Óscar Ramírez en conferencia de prensa.

Van der Putten, afuera hasta 2027 (LDA).

Jafet Soto en el ojo del huracán

En este marco, Jafet Soto, presidente de Herediano, quedó en una posición más que incómoda por sus declaraciones recientes sobre el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, cuando confirmó que la casa remodelada del Team contará con un campo de juego de superficie sintética.

“Hay que ver cómo se le saca provecho a las condiciones nuestras, por eso nuestra cancha es sintética y va a seguir siendo sintética. Algo incomoda, entonces vamos a buscar la forma de incomodar en la parte deportiva”, manifestó.

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El mensaje, emitido días antes de que Van der Putten se lesionara en el Carlos Alvarado y quedara fuera de competencia hasta 2027, ahora lo deja en el centro de la polémica. El usuario “Un Manudo en Tibás”, bastante reconocido en X (ex Twitter), reflotó esas palabras con un contundente “Prohibido olvidar, prohibido” que desató una avalancha de comentarios contra el mandamás rojiamarillo.

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“Mentalidad de hijueput*, esto debería ser prohibido”, “¡Miserable! Parece los equipos pequeños en los 80s cuando dejaban crecr el césped o acortaban la cancha para sacar ventaja. Cochino“, “Por eso Heredia puede tener 50 títulos que nunca van a ser un equipo importante como la Liga y Saprissa”, fueron solo algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

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¿Está comprobado que el césped sintético causa más lesiones?

No hay unanimidad total en la evidencia científica, pero sí una tendencia clara: varios estudios han encontrado una mayor incidencia de lesiones de rodilla y ligamentos en superficies sintéticas en comparación con el césped natural.

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En síntesis