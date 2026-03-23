Objetivo cumplido: Machillo Ramírez logra lo que tanto preocupaba a Alajuelense en el final del Clausura 2026

La Liga Deportiva Alajuelense respiró aliviada en el cierre del Torneo Clausura 2026. En medio de un semestre cargado de tensión deportiva y extradeportiva, el equipo rojinegro logró cumplir uno de los objetivos que más preocupaban a la dirigencia y al cuerpo técnico.

¿Cuál es el objetivo que alcanzó Alajuelense?

La Liga pudo alcanzar los minutos obligatorios de jugadores Sub-21, evitando así una sanción que podía tener consecuencias directas en la tabla de posiciones, ya que, podría significar hasta tres puntos menos.

La confirmación llegó por parte de la UNAFUT, que oficializó que Alajuelense alcanzó la cifra requerida en la jornada 13, cumpliendo con el reglamento vigente. Junto al conjunto manudo, también San Carlos logró completar la meta en esta instancia del campeonato, asegurando su tranquilidad en este aspecto administrativo.

El cumplimiento no era un detalle menor. En caso de no alcanzar los minutos exigidos, el club se exponía a una sanción deportiva que incluía la pérdida de puntos, además de multas económicas. En un torneo tan parejo como el actual, cualquier castigo de este tipo podía alterar significativamente la pelea por los primeros lugares.

UNAFUT anunció el logro de Alajuelense. (Foto: X)

En ese contexto, el trabajo de Óscar Ramírez resultó clave. El técnico rojinegro supo gestionar la rotación del plantel y darle espacio a futbolistas jóvenes en momentos estratégicos del torneo, sin comprometer el rendimiento competitivo del equipo en cancha.

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Durante varias jornadas, el tema de los minutos Sub-21 fue un foco constante dentro del entorno manudo. La necesidad de cumplir con la normativa obligaba a encontrar un equilibrio entre resultados inmediatos y el desarrollo de talento joven, una tarea que no siempre resulta sencilla en equipos con aspiraciones de título.

Finalmente, Alajuelense logró resolver esa ecuación a tiempo. La consolidación de varios jugadores juveniles permitió alcanzar el objetivo sin llegar a las últimas fechas con la presión al límite, algo que sí complicó a otros clubes en el torneo.

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Datos Claves

Alajuelense alcanzó la cifra obligatoria de minutos Sub-21 durante la jornada 13 del torneo.

alcanzó la cifra obligatoria de durante la jornada 13 del torneo. El cumplimiento del reglamento evita a la Liga una sanción de tres puntos menos .

. El equipo de San Carlos también logró completar la meta administrativa en esta misma instancia.