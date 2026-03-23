Consternación en Alajuelense: el emotivo mensaje de la novia de Santiago Van der Putten tras su dura lesión

El fútbol no da respiro y en Liga Deportiva Alajuelense lo están viviendo en carne propia. Santiago Van der Putten, una de las grandes figuras emergentes del equipo rojinegro, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado durante el partido ante Herediano y estará fuera de las canchas por al menos nueve meses.

La noticia golpeó fuerte en el entorno manudo, no solo por lo que representa el defensor en el equipo, sino porque se trata de la segunda vez que enfrenta una lesión de este tipo en su carrera.

El impacto no tardó en trasladarse más allá de lo deportivo. En medio del dolor y la incertidumbre, Anita Freer, novia de Santiago Van der Putten, compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente conmovió a la afición rojinegra. Sus palabras reflejaron la angustia del momento, pero también la fortaleza con la que ambos enfrentan una nueva prueba.

El mensaje de Anita Freer

“Segunda vez que me toca recibir la dura llamada de ‘macha, me reventé el ligamento cruzado’. Esos son los momentos donde uno no para de preguntarse el ‘por qué’… ‘¿por qué a Santi?’, ‘¿por qué otra vez esta pesadilla?’”, escribió, describiendo el impacto emocional que significó la noticia.

El mensaje de la novia de Santiago Van der Putten. (Instagram)

El mensaje no se quedó solo en la tristeza. Con el paso de las líneas, la publicación tomó un tono de resiliencia y acompañamiento absoluto. “Si alguien me ha enseñado que, sin importar lo mala que sea la situación, siempre saldrá el triple de fuerte, esa persona ha sido Santi”, expresó, destacando la mentalidad del defensor, una de sus principales virtudes dentro y fuera de la cancha.

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Freer también resaltó el carácter y la ambición del jugador, cualidades que lo han llevado a consolidarse en Alajuelense a pesar de su juventud. “No conozco a nadie con una visión tan clara, con tanta hambre de comerse el mundo. Nada lo para”, agregó, en un mensaje que rápidamente fue replicado por aficionados y seguidores del club.

En un momento donde las dudas son inevitables, el respaldo emocional aparece como un factor clave en la recuperación. “¿Será fácil? No. Pero ahí estaré todos los días recordándole que si alguien ha salido de todas sus batallas, es él”, escribió, reafirmando su apoyo incondicional en este nuevo proceso que le tocará atravesar al defensor.

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La lesión de Van der Putten representa un golpe deportivo importante para Alajuelense, pero también una historia humana que conecta con la afición. En medio de la consternación, el mensaje de su pareja dejó una sensación clara: más allá del tiempo que demande la recuperación, el objetivo sigue intacto y la lucha apenas comienza.

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Datos Claves

Santiago Van der Putten sufrió la rotura completa del ligamento cruzado ante Herediano.

sufrió la rotura completa del ante Herediano. El defensor de Alajuelense estará fuera de las canchas por al menos nueve meses .

. Esta lesión representa la segunda vez que el futbolista enfrenta esta rotura en su carrera.