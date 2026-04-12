“No me abandonó”: Creichel Pérez se sincera sobre su hora más oscura en Alajuelense y revela quién lo levantó

El fútbol, tarde o temprano, siempre ofrece revanchas. Hace apenas unos meses, el nombre de Creichel Pérez estaba en el ojo del huracán tras verse envuelto en aquel sonado escándalo nocturno en Barrio La California que le costó una dura sanción interna en Liga Deportiva Alajuelense.

A sus 21 años, el talentoso futbolista parece haber aprendido la lección. Este fin de semana, confirmó su buen momento futbolístico al marcar en la vital victoria manuda por 2-0 frente a Sporting FC, un resultado que le da oxígeno al equipo de Óscar Ramírez en su urgencia por clasificar.

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El sostén en su peor momento

Tras el pitazo final, con la satisfacción del deber cumplido, Creichel abrió su corazón ante los micrófonos para revelar quién fue la persona que lo sostuvo cuando su carrera parecía desmoronarse.

Se trata de su pareja, Alondra Valverde, una joven estudiante de enfermería y ex reina de belleza que se convirtió en su principal refugio durante el huracán. “Es una persona que me ha apoyado, que no me abandonó cuando me pasó lo que me pasó y gracias a Dios me está ayudando a ser una mejor persona”, confesó el manudo.

Creichel Pérez y su novia, Alondra Valverde (Instagram).

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La mira en las semifinales y el Clásico Nacional

Ya más tranquilo en el plano personal, Creichel Pérez también hizo un análisis de lo que significó este triunfo sobre la escuadra albinegra. Para el juvenil, sumar de a tres era una obligación innegociable si querían seguir dependiendo de sí mismos en la encarnizada lucha por asegurar el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

“El grupo en sí necesitaba esto, volver a las bases, que era dejar el marco en cero, anotar primero y vamos poco a poco”, reconoció. La Liga recuperó la memoria en el momento justo, y el vestuario sabe que la presión estará al tope en este cierre del Clausura 2026.

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Ahora, en el horizonte rojinegro se asoma el duelo más esperado del calendario. “Sabemos lo que nos estamos jugando y queremos sacarlo, porque nosotros tenemos la capacidad y esperamos en Dios hacer una buena semana de trabajo y mostrarnos de la mejor manera ante Saprissa”, concluyó Creichel Pérez.

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En síntesis

Creichel Pérez anotó en el triunfo 2-0 ante Sporting y dedicó su buen momento a su pareja, Alondra Valverde, por no abandonarlo durante su sonado escándalo de indisciplina.

El juvenil también valoró la importancia de dejar el marco en cero y sumar de a tres para seguir en la dura pelea por el cuarto lugar del campeonato.

Con la confianza a tope, Creichel dejó claro que el equipo tiene capacidad para clasificar y ya piensan en hacer un gran partido frente al Saprissa.