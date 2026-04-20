“Momentos difíciles”: Washington Ortega admite la crisis en Alajuelense tras empatar con Saprissa y quedar al borde de la eliminación

El empate 1-1 en el Clásico Nacional dejó una profunda frustración en la Liga Deportiva Alajuelense. En un partido donde urgían de los tres puntos para meterse de lleno en la pelea por la clasificación, el resultado firmado en el césped del Morera Soto ante Deportivo Saprissa no hizo más que agudizar la tensión de una temporada que, hasta ahora, resulta calamitosa.

En medio de la tormenta, Washington Ortega continúa siendo uno de los grandes sostenes del equipo. El guardameta es de los pocos que siempre han dado la cara en la cancha y, este lunes, decidió romper el silencio también fuera de ella.

ver también Qué resultados necesita Alajuelense para clasificarse a semifinales del Clausura 2026 tras el empate en el clásico contra Saprissa

Washington Ortega rompe el silencio

A través de su cuenta oficial de Instagram, el uruguayo compartió una serie de fotografías de lo que dejó el intenso y trabado duelo ante los morados, acompañadas de un mensaje donde no intentó maquillar la dura realidad de su equipo.

“Agradecido con Dios , mi familia y nuestra incondicional afición por el apoyo de siempre.. Los momentos difíciles también hablan de quienes somos.. Hasta el final todos juntos siempre!!”, escribió Ortega, haciendo un llamado a la unidad de cara al último esfuerzo.

Washington Ortega no pierde la esperanza de clasificar (Instagram).

Además, en la última imagen de la publicación se lee el siguiente versículo bíblico: “Por más difícil que estén las cosas, continúa confiando, jamás pierdas la fe, pues la última palabra es la de Dios, y Él honra al final”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué sigue para Alajuelense en esta recta final?

Los dirigidos por el Machillo Ramírez ya no dependen de sí mismos para asegurar su boleto a las semifinales. Antes de sacar la calculadora y ponerse a rezar por tropiezos ajenos, el equipo manudo está completamente obligado a puntuar 6 de 6 en los dos compromisos que le restan.

ver también Rolando Fonseca no se guarda nada sobre Alajuelense y dice lo que más le duele a Machillo Ramírez tras el clásico con Saprissa: “Baile”

El primer desafío a todo o nada será este próximo jueves 23 de abril, cuando la Liga reciba al Puntarenas FC en La Catedral. Si logra salir con la victoria de su estadio, deberá volver a jugarse la vida el domingo 26 de abril, cuando visite la Ciudad Blanca para enfrentar al Municipal Liberia.

Publicidad

En síntesis

Washington Ortega reconoció en sus redes sociales el “momento difícil” que vive el club, reafirmando su compromiso con la afición pese a la crisis.

Los dirigidos por el Machillo Ramírez están obligados a ganar los 6 puntos restantes ante Puntarenas y Liberia para mantener viva la esperanza.

Alajuelense ya no tiene el destino en sus manos; además de cumplir en la cancha, necesita que otros resultados le favorezcan para no quedar fuera de semis.