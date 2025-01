Guimaraes a la expectativa: la revelación del DT sobre los posibles movimientos de Alajuelense en el mercado de fichajes

En un partido que generaba bastantes expectativas, la Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos no se sacaron ventaja. El aburrido cero a cero provocó que en la conferencia de prensa se hable más de otras cosas que del encuentro en sí.

Un periodista que estaba allí le consultó a Alexandre Guimaraes por el mercado de fichajes de su club. Le consultó si iba a haber más movimiento y el entrenador sorprendió al dar entender que si podrían darse algunas llegadas.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre el futuro de Alajuelense en el mercado?

El entrenador de Alajuelense fue completamente claro avisando que no se terminó el mercado para ellos. Además, adelantó que analizará su plantilla cuando termine este mismo, algo que parece que no sucederá en el corto plazo.

“Nosotros no hemos cerrado nada y al no cerrar nada no puedo manifestarme. Esperemos a ver que pasa en los próximos días”, declaró Alexandre Guimaraes sobre la situación de la Liga en este mercado.

¿Cuáles son los próximos movimientos de Alajuelense?

En el club de Alajuela están intentando apresurar la salida de Manjrekar James. Necesitan liberar un cupo extranjero para poder fichar al mediocampista colombiano, Jeison Lucumi.

Por ahora, ningún equipo avanzó por el defensor canadiense y, hasta que eso no se resuelva, no se podrá dar lo del ex futbolista de Deportes Tolima. Además, se habla de un posible tapado que podría llegar en estos días.