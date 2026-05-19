Estos son los tres puestos que Alajuelense va a reforzar para afrontar el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense ya dio el paso que necesitaba para comenzar a reestructurar su plantel al nombrar a Ismael Rescalvo como su nuevo técnico. Por lo que ahora, se avecina un extenso mercado de fichajes —atravesado por el Mundial— en el que buscarán subsanar los puntos débiles de un equipo golpeado anímicamente por el fracaso en el Torneo Clausura 2026 y las lesiones.

Este último punto no es menor. Sobre el final del semestre, los manudos perdieron a dos de sus defensores centrales, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, por la misa lesión: una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Volverán a jugar recién en 2027.

Los tres refuerzos a los que apunta Alajuelense

Por eso, tanto Rescalvo como el gerente deportivo, Carlos Vela, tienen bien en claro que esa es la zona del campo a reforzar de manera prioritaria en los próximos días pese a los inminentes regresos de los juveniles John Paul Ruiz, Farbod Samadian y Daniel Chacón.

“Tengo entendido que Alajuelense buscará dos defensores centrales más“, afirmó el periodista Ferlin Fuentes en su programa, El Picadito. Entre los candidatos figura Julio Cascante, con quien iniciaron contactos y es agente libre tras su salida de Austin FC de la MLS en noviembre.

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En esa zona del campo, recordemos, el cuadro manudo ya fichó a un prometedor zaguero de 19 años y 1,92 metros llamado Lucca Unmuth, que a partir del 1 de junio estará en la pretemporada bajo el atento seguimiento de Rescalvo pese a haber sido firmado por seis meses para la U-21.

Para completar el panorama de la defensa, la situación de Elián Quesada es incierta y se habla de AD Sarchí como posible destino. Aunque el lateral izquierdo titular, Ronald Matarrita, es un hecho que renovará con la Liga. Respecto a Alexis Gamboa, ya está recuperado de su lesión y “cabe la posibilidad de que salga, sin embargo, por las conversaciones que tuve me dicen ‘no te puedo decir que no, pero veo poco probable que se dé alguna salida en este semestre'”, apuntó Fuentes.

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Por último, comentó, el tercer refuerzo que sí o sí busca la gerencia deportiva de la Liga es para “la zona ofensiva del equipo. La prioridad sería un volante con características ofensivas. Un 10 o un 8 que tenga buen manejo de balón” y que llegaría con “pasaporte extranjero”, ocupando así la última plaza disponible.

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En su momento, el candidato era el hondureño Jorge Álvarez. Pero las negociaciones no prosperaron y terminó llegando desde Liberia el argentino Malcolm Pilone. Empero, lamentablemente sufrió una una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial.

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Datos clave

Alajuelense busca fichar a dos defensores centrales de manera prioritaria tras sufrir las bajas por graves lesiones de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.

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El zaguero costarricense Julio Cascante es uno de los principales candidatos para reforzar la zaga tras quedar libre de la MLS.

El tercer refuerzo que buscan Ismael Rescalvo y Carlos Vela será un volante ofensivo extranjero (un 8 o un 10) para potenciar la creación de juego.

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