"Pagarán el doble": Jafet Soto desata su furia más feroz contra Diego Campos, Guimaraes y la UNAFUT

El título del Torneo Apertura 2024 no fue suficiente para calmar el ímpetu de Jafet Soto. Con su habitual carácter explosivo, el presidente y entrenador del Club Sport Herediano utilizó la sala de prensa tras la coronación para lanzar dardos en todas las direcciones.

Luego de felicitar a sus jugadores y a la afición por alcanzar la estrella número 30 en el Estadio Alejandro Morera Soto, igualando a Liga Deportiva Alajuelense en el medallero histórico, el directivo no perdió la oportunidad de avivar aún más el fuego de la polémica.

Jafet Soto no se olvidó de nadie tras campeonar con Herediano

Como era de esperarse, los primeros objetivos de Jafet fueron la UNAFUT y el arbitraje, en especial por el penal sancionado a favor de Alajuelense al minuto de juego, que Celso Borges convirtió en gol.

“Eso no era penal. Desde que empezó esto me querían joder. Lamentablemente para ellos, fuimos campeones. Todo el karma se devuelve. Se paga el doble, el odio deportivo lo pagarán el doble”, disparó el mandamás del Team, sin titubeos.

Jafet también señaló lo que consideró decisiones erróneas de Alexandre Guimaraes, el estratega manudo: “Pusieron jugadores sin ritmo de competencia. Al final Oviedo pagó, Campos pagó y Moya pagó”. Pero el ataque no terminó allí, ya que también cuestionó la experiencia futbolistíca de su colega: “Que Jafet hace artimañas. Eso es en la cancha, el fútbol es de vivos. Porque algunos han dirigido pero no jugado al fútbol, en grandes niveles no lo hicieron”.

Además, le dejó un último recado a Guimaraes al exclamar ante los micrófonos de FUTV: “Un título más, ¡a celebrar, carajo!”. Esta frase podría interpretarse como una referencia a las declaraciones del técnico manudo tras lograr la clasificación al Mundial 2002 con Costa Rica: “Vamos a celebrar, porque esto no puede parar. Sinceramente: ¡A celebrar, carajo!”.

“Perder siempre duele”

Alajuelense como institución tampoco se salvó de la furia del campeón. Soto relató que le colocaron una hielera para evitar que cruzara el centro de la cancha tras el título. “¿Qué es esa mentalidad? Son malos perdedores, obviamente que perder siempre duele”, arremetió.

Para cerrar su feroz discurso, Jafet Soto tomó un giro aún más personal cuando respondió a comentarios previos de Diego Campos, quien había descalificado al Estadio Carlos Alvarado como una “plaza”.

“El que trató el estadio de plaza como si hubiera jugado en el Giussepe Meazza… ese niño jugó en una cancha de 3000 personas y ni siquiera jugaba, era suplente. ¿Qué se cree? No hablemos de nivel internacional porque no lo tiene. Cuando tenga 70 partidos con la selección, cuando juegue una Copa América, Eliminatorias, un Mundial, podemos tutearnos. Ahorita él me habla de usted”, sentenció Jafet Soto.