“Sí juega”: Saprissa hace oficial el mensaje que celebra la afición y preocupa a Herediano

Saprissa lanzó un llamado a su afición antes de la final ante Herediano, con la intención de hacer pesar el Ricardo Saprissa.

La pelea por el título del fútbol costarricense que arranca hoy llegó a su instancia más esperada, con Saprissa y Herediano como protagonistas de una final que promete máxima intensidad.

Ambos equipos fueron de los más sólidos durante el Torneo Clausura 2026 y ahora buscarán dar el golpe definitivo. En medio de este escenario, Saprissa hizo oficial un mensaje que celebra su afición y que, al mismo tiempo, enciende las alarmas en Herediano.

A través de sus redes sociales, Saprissa publicó una imagen con el mensaje “La gente sí juega…”, acompañado de un llamado directo a su afición para convertir el estadio Ricardo Saprissa en una verdadera caldera durante la final ante Herediano.

ver también Saprissa vs. Herediano: hora, TV, cómo llegan y alineaciones de la final de ida del Clausura 2026

Saprissa calienta la final ante Herediano

La publicación rápidamente encendió a los seguidores tibaseños, que ya se preparan para llenar “La Cueva” y empujar al equipo en el partido de ida.

En el entorno morado existe la convicción de que el apoyo de la afición puede marcar diferencia en una serie tan cerrada frente al conjunto florense.

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Así llega Saprissa a la final del Torneo Clausura 2026

Deportivo Saprissa afronta esta final después de superar con autoridad a Liberia en las semifinales, serie en la que se impuso con un marcador global de 3-1 para asegurar su boleto a la disputa por el título.

Además, los morados tuvieron un rendimiento muy sólido a lo largo de la fase regular del Clausura 2026, finalizando en la segunda posición con 34 puntos. El equipo tibaseño registró 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas, consolidándose como uno de los conjuntos más fuertes del campeonato.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano?

El partido de ida de la final del Clausura 2026 entre Saprissa y Herediano se disputará hoy miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. hora de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa de Tibás.

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Dicho compromiso podrá seguirse en vivo a través de la señal de FUTV.

Datos claves

Saprissa publicó el mensaje “La gente sí juega…” para motivar a su afición antes de la final contra Herediano.

para motivar a su afición antes de la final contra Herediano. El club morado busca convertir el estadio Ricardo Saprissa en una verdadera caldera para meter presión en el partido de ida.

para meter presión en el partido de ida. La final entre Saprissa y Herediano se jugará este miércoles a las 8:00 p.m. y podrá verse en vivo por FUTV.