Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Atención Saprissa: Herediano confirma la lesión de Marcel Hernández y si jugará la final de ida del Clausura 2026

Marcel Hernández es parte fundamental en el esquema de Herediano y ahora se reveló si tendrá lugar en la final ante Saprissa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Marcel Hernández es una de las piezas fundamentales de Herediano
© HeredianoMarcel Hernández es una de las piezas fundamentales de Herediano

La pelea por el título del fútbol costarricense llegó a su instancia más esperada, con Saprissa y Herediano como protagonistas de una final que promete máxima intensidad desde el primer partido.

Ambos equipos fueron de los más sólidos durante el Torneo Clausura 2026 y ahora buscarán dar un golpe definitivo en la serie. En Herediano, una de las principales preocupaciones pasó por Marcel Hernández, quien terminó golpeado tras la semifinal ante Cartaginés.

Sin embargo, Gustavo Pérez, director deportivo del Herediano, llevó tranquilidad al confirmar que Marcel Hernández está bien y no se perderá la final. Según explicó para Columbia Deportiva, el golpe generó preocupación en un inicio, pero el delantero ya entrenó con normalidad y estará disponible para enfrentar a Saprissa.

Sí, Marcel Hernández está bien, obviamente el golpe que recibió fue algo que a todos nos preocupó. Inmediatamente comenzamos a hacer los trabajos con él, ha estado entrenando, pero Marcel no se va a perder esta final, sí estará para hoy“, comentó Gustavo Pérez, director deportivo de Herediano para Columbia Deportiva.

Noticia en desarrollo

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Va por el récord de McDonald: los 19 goles de Marcel Hernández a Saprissa
Deportivo Saprissa

Va por el récord de McDonald: los 19 goles de Marcel Hernández a Saprissa

"No entrenó”: Marcel Hernández prende todas las alarmas antes de la final
Costa Rica

"No entrenó”: Marcel Hernández prende todas las alarmas antes de la final

Kevin Briceño reabre la polémica entre Marcel Hernández y Mariano Torres
Costa Rica

Kevin Briceño reabre la polémica entre Marcel Hernández y Mariano Torres

Herediano en vilo: José Giacone dictó sentencia sobre la lesión de Marcel Hernández
Costa Rica

Herediano en vilo: José Giacone dictó sentencia sobre la lesión de Marcel Hernández

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo