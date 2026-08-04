Este miércoles, Alianza vs. Herediano juegan por la segunda fecha del Brupo B.

Alianza FC y Herediano se enfrentan por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. Los salvadoreños buscarán sostener su comienzo perfecto, mientras que el conjunto costarricense intentará conseguir su primera victoria en el torneo.

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Los Albos comenzaron con un triunfo como locales ante Antigua GFC y ocupan el primer lugar de la zona. El Team, por su parte, igualó sin goles frente a Marathón y necesita sumar en su primera salida internacional del semestre.

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¿Cuándo juegan Alianza vs. Herediano?

El partido entre Alianza FC y Herediano se jugará este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 9:00 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo B y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza vs. Herediano?

El encuentro entre Alianza y Herediano podrá verse en El Salvador y Costa Rica mediante el servicio de streaming Disney+ Premium.

Concacaf también incluye su aplicación oficial y el canal de YouTube entre las alternativas de transmisión de la competencia, aunque la disponibilidad puede variar según el país y las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Alianza al partido?

Alianza comenzó su participación en la Copa Centroamericana con una victoria por 2-1 frente a Antigua GFC en el Estadio Cuscatlán.

Harold Osorio abrió el marcador para los Albos y, después del empate convertido por Óscar Castellanos, William Parra anotó de penal el gol que aseguró los primeros tres puntos del equipo dirigido por Tito Pompei.

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El conjunto salvadoreño también inició con un triunfo el Torneo Apertura 2026 al derrotar 3-1 a INCA Aruba. Además, no tuvo actividad en el campeonato local durante el último fin de semana, por lo que llegará con mayor descanso al duelo contra Herediano.

Alianza disputó las ediciones de 2024 y 2025 de la Copa Centroamericana, pero todavía no consiguió avanzar a los cuartos de final. Una nueva victoria como local le permitiría alcanzar los seis puntos y quedar muy bien encaminado en la lucha por la clasificación.

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¿Cómo llega Herediano?

Herediano debutó con un empate 0-0 frente a Marathón en el Estadio Alejandro Morera Soto. El equipo costarricense no pudo aprovechar su condición de local y sumó solamente un punto en su estreno.

El conjunto dirigido por José Giacone comenzó el semestre conquistando la Supercopa y la Recopa de Costa Rica, pero posteriormente encadenó tres empates: 1-1 ante Puntarenas, 0-0 con Marathón y 1-1 frente a Inter San Carlos.

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El Team intentará cortar esa racha en San Salvador y evitar quedar a cinco puntos de Alianza. Una derrota lo obligaría a jugar con muy poco margen de error sus encuentros restantes ante Real Estelí y Antigua GFC.

Alianza busca consolidarse como líder del Grupo B

Alianza comenzó la segunda jornada como líder del Grupo B con tres puntos. Herediano y Marathón tienen una unidad, Antigua todavía no sumó y Real Estelí tuvo fecha libre durante la primera semana.

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El Grupo B está integrado por:

Alianza FC, de El Salvador.

Herediano, de Costa Rica.

Marathón, de Honduras.

Antigua GFC, de Guatemala.

Real Estelí, de Nicaragua.

Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de enfrentar a Herediano, Alianza visitará a Real Estelí y Marathón. El conjunto costarricense tendrá fecha libre en la tercera semana y cerrará su participación ante Real Estelí y Antigua.

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Las posiciones del Grupo B. (Concacaf)

En síntesis

Alianza FC y Herediano jugarán este 5 de agosto en el Estadio Cuscatlán.

jugarán este en el Estadio Cuscatlán. El partido Alianza vs Herediano se transmitirá por Disney+ Premium a las 8:00 p.m.

se transmitirá por a las Alianza FC lidera el Grupo B tras su victoria 2-1 ante Antigua GFC.