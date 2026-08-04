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Entre Saprissa y Olimpia: Erick Lonnis no se guarda nada tras la última noticia sobre el futuro de Fidel Escobar

El periodista panameño Chepe Bomba aseguró que Fidel Escobar se quedará en Saprissa y Erick Lonnis habló al respecto.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Fidel Escobar sigue sin definir su futuro.
© SaprissaFidel Escobar sigue sin definir su futuro.

Una de las novelas de este mercado de fichajes en la región suma un nuevo e inesperado capítulo. El futuro del defensor panameño Fidel Escobar mantiene en vilo tanto a la afición del Deportivo Saprissa en Costa Rica como a la del Olimpia en Honduras, luego de los fuertes rumores que lo han vinculado con una posible salida hacia territorio catracho.

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Cuando parecía que la incertidumbre reinaba, las redes sociales se encendieron gracias a una publicación del periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba. A través de su cuenta oficial de X, el comunicador canalero intentó dar por cerrado el tema con un mensaje directo. 

La “bomba” de Chepe

Domínguez publicó una fotografía del Comandante vistiendo la camiseta de la selección de Panamá, acompañada de una contundente descripción: “Se queda”, junto a un emoji de un corazón morado, haciendo clara alusión a Saprissa.

Con esta afirmación, muchos aficionados tibaseños creyeron que el acecho del Olimpia por llevarse a su baluarte defensivo había llegado a su fin. No obstante, en el fútbol centroamericano nada está dicho hasta que hay un comunicado oficial.

La noticia que publicó Chepe. (X.com)

La noticia que publicó Chepe. (X.com)

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La respuesta de Erick Lonnis sobre Fidel Escobar

Ante la noticia de Chepe Bomba, el diario La Teja habló con Erick Lonnis, gerente deportivo de la institución morada. Y fiel a su estilo directo y prudente, Lonnis no se guardó nada y le puso paños fríos a la primicia del periodista panameño.

Consultado sobre si la permanencia de Escobar ya es un hecho garantizado en San Juan de Tibás, la respuesta de Lonnis fue breve pero contundente: “De momento no hay nada seguro”.

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Estas seis palabras del gerente deportivo vuelven a darle un giro a la trama y dejan el futuro del central canalero en un terreno de pura especulación. Aunque el Saprissa no anotó al panameño en la Copa Centroamericana para facilitar a que pueda jugar el torneo con otro equipo, Lonnis dejó entrever que todavía existen negociaciones abiertas, temas por definir o que, al menos, la directiva no da por sentada su salida hasta que no se firme.

Por ahora, tanto la afición morada como el olimpismo deberán seguir esperando. Lo único cierto es que la novela de Fidel Escobar aún tiene más capítulos por delante.

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En síntesis

  • Fidel Escobar no fue inscrito por el Saprissa para jugar la Copa Centroamericana.
  • José Miguel Domínguez publicó en X que el defensor panameño continuará en Saprissa.
  • Erick Lonnis, gerente deportivo, confirmó que el futuro del jugador no está seguro.

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