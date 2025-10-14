Thomas Christiansen saca pecho: la amenaza del DT de Panamá a Guatemala que calienta la revancha por el boleto al Mundial 2026

La Selección de Panamá tomó una bocanada de aire cuando más lo necesitaba. Este martes, le arrancó un empate 1-1 a Surinam en tiempo agregado con el gol de Ismael Díaz, que calmó los ánimos en un caliente Estadio Rommel Fernández y la mantiene en la parte alta del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf.

Sin embargo, el entrenador Thomas Christiansen admitió que la paridad le dejó un sabor amargo: “No es el resultado que esperábamos. Creo que el equipo hizo un esfuerzo tremendo para sacar el mejor resultado posible, tuvimos la posesión, ocasiones, empuje de todos y al final la recompensa fue el empate. En casa no se puede perder puntos“, afirmó.

Ahora, la Marea Roja apunta todos sus cañones a la próxima fecha FIFA, en la cual protagonizará un duelo de alto voltaje con Guatemala, que viene de dar el golpe en el Estadio Cuscatlán al imponerse 1-0 a El Salvador.

Thomas Christiansen amenaza a Guatemala en la recta final al Mundial 2026

Christiansen le envió un contundente mensaje a su colega, Luis Fernando Tena, y todos los chapines: “¿Nunca hemos ganado contra Guatemala en Eliminatorias? Pues nunca habíamos ganado en el Cuscatlán y lo hicimos. Ahora toca ir y ganar en Guatemala”, manifestó en rueda de prensa.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo A tras el empate de Panamá y la victoria de Guatemala ante El Salvador

“Hoy, Guatemala está ganando fuera de casa. No hay ningún partido en esta Eliminatoria que se haya ganado en casa, significa que es muy parejo, la presión que tienen todos los equipos para ganar pesa. Saben que tienen que llevar el control de juego: lo hicimos, pero no metimos los goles. Ahora, vamos a afrontar los dos partidos que vienen con toda la ilusión y ganas para clasificar”, cerró el técnico hispano-danés.

El invicto de los guatemaltecos frente a Panamá por clasificatoria mundialista creció a siete partidos el pasado 8 de septiembre, cuando empataron 1-1 en el inicio de la fase final. En total, son dos las paridades y cinco las derrotas de los canaleros.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección de Panamá contra Guatemala?

Panamá se enfrentará a Guatemala el jueves 13 de noviembre, a las 9:00 p.m. (horario canalero, lo que equivale a las 8:00 en suelo chapín). El detalle es que el encuentro será albergado por el Estadio “El Trébol”, la nueva sede de la Bicolor.