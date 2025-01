El Deportivo Saprissa de José Giacone se ha preparado con determinación para encarar todo lo que viene en el Torneo Clausura 2025, buscando recuperar la supremacía que vio interrumpida tras cuatro títulos consecutivos.

Sin embargo, no todo ha sido positivo a pesar de la plantilla renovada para este 2025, ya que uno de sus recientes refuerzos enfrenta problemas que podrían afectar su participación.

Refuerzo en problemas para el Saprissa

Saprissa no perdió tiempo tras la salida de su goleador Javon East y buscó una solución contundente en el Viejo Continente, fichando al español Sabin Merino. Pero ahora mismo presenta un contratiempo.

El permiso de trabajo es una piedra en el zapato para Sabin Merino, quien respondió sobre este tema: “Estamos un poco pendientes de eso. No, no, realmente no sabemos cuánto va a tardar, pero bueno, sí que estamos un poco a la espera de que llegue el momento de debutar”, aseveró para Telletica.com.

Sabin Merino – Deportivo Saprissa

Además también aprovechó para hablar de sus registros en el Viejo Continente: 53 goles en 327 encuentros. “Los números no importan, son el pasado. El pasado ya fue, y se me tiene que valorar por lo que haga en la cancha. Acá se verá si soy goleador o no”, sentenció.

Sabin Merino y el Torneo Clausura 2025

Con la incorporación de Sabin Merino, Saprissa demuestra su ambición para este Torneo Clausura 2025. Y evidentemente a esperar que se resuelva este contratiempo con el permiso de trabajo para así comenzar a aportar bajo las órdenes de José Giacone.