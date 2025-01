A la vista de José Giacone: así fue cómo un futbolista de Saprissa convenció a una figura de irse.

El primer torneo de José Giacone al mando de Deportivo Saprissa no tuvo un final feliz. Herediano le puso un freno a su sueño del pentacampeonato y después de la tormenta —con una pelea incluida entre los planteles en La Cueva, que se extendió a los camerinos—, la paz estuvo lejos de llegar a Tibás.

Por entonces, varios futbolistas habían notado que su ciclo en la “S” estaba terminado desde el momento en que llegó el argentino y los borró de las convocatorias. Aunque en el caso de otros, como Javon East, se enteraron saliendo del estadio que no iban a seguir en la institución en 2025.

En el primer grupo destacaba Kliver Gómez, el primer cortado por Giacone y el primero en marcharse. Su nuevo destino terminó siendo, paradójicamente, el mismo que lo catapultó a la élite: Puntarenas FC.

Sin embargo, el lateral derecho no perdió el tiempo. Para finales de noviembre era un hecho que se marcharía y, ya comprometido con el proyecto del Puerto ahora encabezado por Héctor Trejos en la gerencia general, empezó a convencer a un siete veces campeón con Saprissa de acompañarlo.

La salida de Ulises Segura a Puntarenas se gestó en el camerino de Saprissa

“Kliver me hablaba del equipo, que el proyecto tiene una bonita afición, un bonito estadio… Veo la cancha más cuidada y todo eso suma. Kliver me habló bien de Puntarenas, del cuerpo técnico, y eso me ayudó a tomar la decisión“, le reveló Ulises Segura al periodista Juan Diego Villarreal, de La Nación.

ver también Nuevo equipo para Javon East: el rival de Saprissa que hizo todo para llevárselo

Y sentenció: “Agradezco esta oportunidad. Yo ya venía viendo los partidos anteriores del equipo y se ve un camerino sano. Sé que hay una posición incómoda, pero a la vez el equipo duerme líder y, paso a paso, vamos a ir saliendo de la zona complicada”.

Publicidad

Publicidad

Este sábado, Puntarenas derrotó 2-1 a Santos en el “Lito” Pérez y salió de la zona de descenso. Por lo que Segura, quien se desvinculó de Saprissa a finales de diciembre, ahora llegó al seno de un grupo en el que reinan tanto la ilusión como la presión.