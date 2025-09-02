Mientras Sabin Merino ganaba 10 mil dólares mensuales en Saprissa, esto cobraría en su nuevo club de España

La aventura de Sabin Merino en Costa Rica terminó hace meses, pero todavía sigue dando de qué hablar. El delantero español, que apenas estuvo seis meses en el Deportivo Saprissa, ya encontró nuevo destino: jugará en el Barakaldo, de la Primera Federación, equivalente a la tercera división del fútbol español.

Su paso por el Monstruo Morado fue todo menos exitoso. Llegó como refuerzo de lujo, con un salario cercano a los 10 mil dólares mensuales, pero nunca logró ganarse el cariño de la afición ni convencer en la cancha. La rescisión de contrato fue inevitable y muchos aficionados lo consideraron como una de las contrataciones más decepcionantes en los últimos años.

¿Cuánto ganará Sabin Merino en España?

Lo más llamativo es la diferencia que enfrentará en su nuevo club. Mientras en Saprissa cobraba una cifra que lo colocaba entre los mejores pagos del plantel, en la Primera Federación las condiciones son muy distintas.

Según los datos oficiales, el salario mínimo en esta categoría es de 20.000 euros anuales, es decir, alrededor de 1.666 euros al mes (unos 1.800 dólares mensuales al cambio actual). A partir de la temporada 2025-26, los clubes con ingresos superiores a 500.000 euros estarán obligados a pagar un mínimo de 25.000 euros anuales, pero aún así la cifra está muy lejos de lo que Merino percibía en Tibás.

Sabin Merino seguirá su carrera en Barakaldo.

Una carrera en descenso

El contraste refleja el giro que ha dado la carrera de Merino, quien supo jugar en clubes de LaLiga como el Athletic Club de Bilbao o el Leganés, y que ahora deberá adaptarse a un nivel competitivo y económico mucho más modesto.

Para Saprissa, la salida de Merino significó liberar un espacio importante en la planilla, pero también dejó la lección de lo costoso que puede resultar apostar por un fichaje extranjero que no rinde lo esperado.

Mientras tanto, en España, Merino intentará relanzar su carrera en el Barakaldo, aunque con un sueldo que poco tiene que ver con lo que disfrutó en su corta estadía en Costa Rica.