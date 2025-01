"Mucha rabia": Paté Centeno revive su peor recuerdo en Saprissa y estalla tras el golpe de Carevic

Ni en su peor pesadilla Walter “Paté” Centeno imaginaba un inicio de torneo como el que vivió en la primera jornada del Torneo Clausura 2025. Su equipo, Santos de Guápiles, sufrió una humillante goleada por 5-0 en su visita a Club Sport Cartaginés, que lo recibió con un verdadero baño de fútbol en el Fello Meza.

Bajo la dirección de Andrés Carevic, quien regresó al fútbol costarricense para liderar a los brumosos, el equipo local ofreció un recital de fútbol que dejó a los guapileños sin respuestas.

Carevic reaviva un recuerdo doloroso para Paté

Este resultado, además, desenterró un doloroso recuerdo para el estratega santista. El 6 de octubre de 2019, en un clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, Paté, como entrenador del Monstruo, sufrió una derrota por 5-2 a manos de los erizos, dirigidos también por Carevic.

En 2019, Alajuelense humilló a Saprissa con un 5-2 a domicilio (LDA).

Aquel día, Alajuelense castigó a sus eternos rivales con las anotaciones de Jonathan Moya, José Miguel Cubero, un doblete de Ariel Lassiter y Marcos Ureña.

¿Qué dijo Paté Centeno tras la derrota ante Cartaginés?

Tras el partido, Centeno no escondió su frustración por el pobre desempeño de su equipo y expresó su descontento en conferencia de prensa. “¿Cómo no voy a estar enojado? Siento mucha rabia interna, pero tengo que canalizar las emociones y no puedo disparar para todo lado. Queremos ganar, pero si seguimos defendiendo así, es muy probable que caigamos más”, afirmó el extécnico morado.

Paté reconoció que Cartaginés fue muy superior en el juego: “Solo hubo un equipo en la cancha, y hay que felicitar al Cartaginés porque jugaron mejor. Nosotros solo hicimos acto de presencia, y eso nos costó el partido. No hay excusas, esperábamos ver a un Santos diferente, pero no fue así”.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, y no nos queda más que seguir creyendo en el trabajo. Ahora, tras este primer partido, todos los equipos dirán que es muy fácil jugar contra Santos, pero con más razón debemos demostrar que esto fue solo un mal día. Debemos enfocarnos y trabajar mucho para empezar a sumar puntos”, sentenció Paté Centeno.