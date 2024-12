José Giacone sufre: Saprissa recibe un duro revés para la semifinal ante San Carlos

El Deportivo Saprissa enfrenta un desafío complicado en las semifinales del campeonato nacional. El encuentro contra San Carlos tendrá un agregado de dificultad que los morados no pensaban tener: la ausencia de una pieza clave.

José Giacone no ocultó la preocupación por las bajas claves en su plantilla. En el Media Day de la Unafut, celebrado este jueves, el estratega argentino confirmó la situación actual de los jugadores lesionados, lo que complica el panorama del equipo de cara al crucial enfrentamiento contra San Carlos.

¿Cuál es la baja que tendrá Saprissa ante San Carlos?

José Giacone no podrá contar con Mariano Torres, quien no viajará a San Carlos para jugar la semifinal de ida. El capitán argentino se sigue recuperando y todavía parece no haber una fecha exacta para su regreso a las canchas, algo que necesitan y mucho los morados.

“A Mariano (Torres) le falta un poco todavía, así que esperamos contar con él para el siguiente juego”, comentó Giacone durante la conferencia de prensa. La ausencia del capitán se ha hecho sentir en el mediocampo del Saprissa, especialmente desde que se lesionó en el partido contra Alajuelense el pasado 2 de noviembre.

Mariano Torres no estará con Saprissa ante San Carlos en la ida.

El impacto de estas bajas en el rendimiento del equipo podría ser significativo. Mariano Torres, conocido por su liderazgo y visión de juego, ha sido una figura crucial en los últimos torneos. Su ausencia deja un vacío en el mediocampo, donde la experiencia y la capacidad para manejar los tiempos del partido serán fundamentales ante un rival como San Carlos, conocido por su intensidad y disciplina táctica.

¿Qué dijo el entrenador sobre la semifinal ante San Carlos?

A pesar de las adversidades, el entrenador se muestra optimista y confía en la calidad del plantel. “Sabemos que no será fácil, pero este grupo tiene la mentalidad y la capacidad para superar cualquier obstáculo”, afirmó Giacone. El encuentro de este viernes promete ser una prueba de fuego para el Saprissa, en la que deberá demostrar por qué es uno de los equipos más grandes del país.