Varias estrellas han pasado por el Deportivo Saprissa y han podido levantar al menos cuatro títulos nacionales. Como el máximo ganador de la Liga Promérica, muchos pueden disfrutar de un palmarés exitoso.

Sin embargo, no todos pueden darse el lujo de decir que lograron todo esto en el fútbol y que además son ingenieros informáticos. Este es el caso de Ever Alfaro, quien se retiró tras su último paso por el Municipal Grecia.

El nacido en el cantón de Grecia se gana la vida allí actualmente. Lo hace lejos del fútbol. “Me alejé del fútbol por mis otras actividades. Actualmente tengo una agenda muy ocupada. Ejerzo mi profesión de Ingeniero Informático, incluso lo hacía antes de retirarme”, confesó en una entrevista con el periodista Gabriel Vargas en Futv.

El exdelantero de 43 años, además de su profesión, reveló que tiene un negocio familiar en Grecia. Administra una chicharronera llamada Los Cipreses, la cual cuenta con dos comercios en dicha ciudad.

La carrera futbolística de Ever Alfaro

En su etapa como jugador profesional, Ever Alfaro pasó por varios clubes, aunque supo triunfar en gran cantidad con el Deportivo Saprissa. Allí conquistó cuatro campeonatos nacionales. A nivel clubes, actuó como legionario en México: pasó por el Atlante en 2011 y por el Mérida en 2012.

También fue campeón con la Selección de Costa Rica. Levantó la Copa Centroamericana que se disputó en Guatemala en 2005. Ese mismo año, marcó el único gol que hizo con La Sele. Fue ante Ecuador en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

