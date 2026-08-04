Este martes, los ticos se juegan la clasificación al Mundial Sub-20. Esto necesitan para lograrlo.

El sueño mundialista de Costa Rica se define en un solo partido. La Sele enfrentará este martes 4 de agosto a Haití por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, en un cruce sin margen de error.

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El premio es directo: el seleccionado que avance obtendrá uno de los cuatro boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Costa Rica puede conseguirlo durante los 90 minutos, en el alargue o por penales; una derrota, en cambio, terminará con su participación.

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Qué pasa si Costa Rica le gana a Haití

Costa Rica clasificará a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf y asegurará automáticamente su participación en el Mundial de 2027.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final serán los representantes de Concacaf en la próxima Copa Mundial. Por lo tanto, la Sele no necesitará ganar el torneo ni depender de otros resultados: con eliminar a Haití será suficiente.

Además, el triunfo terminará con una ausencia de diez años, ya que la última participación costarricense en un Mundial Sub-20 fue en Corea del Sur 2017.

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Qué pasa si Costa Rica empata con Haití

Si el partido termina empatado después de los 90 minutos, ninguna selección clasificará inmediatamente.

El reglamento establece que los encuentros de la fase eliminatoria deben continuar con tiempo suplementario. Se jugarán dos períodos de 15 minutos y, si la igualdad persiste, el boleto mundialista se decidirá mediante una tanda de penales.

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Por lo tanto, el escenario dependerá de la definición:

Si Costa Rica gana durante el alargue o en los penales, clasificará al Mundial.

Si Haití se impone durante el suplementario o en la tanda, la Sele quedará eliminada.

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Qué pasa si Costa Rica pierde contra Haití

Costa Rica quedará eliminada del Campeonato Sub-20 de Concacaf y no clasificará al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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No existe partido de vuelta, repechaje ni una vía alternativa para obtener el boleto. Los cuatro cupos regionales pertenecen exclusivamente a los ganadores de los cuartos de final.

Una derrota extenderá la ausencia de Costa Rica en la competencia, después de quedar fuera de Polonia 2019, Argentina 2023 y Chile 2025.

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El resumen de las cuentas de Costa Rica

Si gana: clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027.

clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027. Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario y, si continúa la igualdad, penales.

habrá tiempo suplementario y, si continúa la igualdad, penales. Si pierde: queda eliminada y no clasifica al Mundial.

La Sele depende únicamente de sí misma: debe imponerse a Haití, sin importar si lo consigue durante el tiempo reglamentario, en el alargue o desde el punto penal.