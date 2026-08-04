Este martes, en Puebla, Guatemala se mide con Estados Unidos en busca de clasificarse al Mundial Sub-20. Esto necesita para lograrlo.

El regreso de Guatemala al Mundial Sub-20 se define en un solo partido. La Azul y Blanco enfrentará este martes 4 de agosto a Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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El seleccionado que avance obtendrá uno de los cuatro boletos regionales para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Guatemala puede conseguir la clasificación durante los 90 minutos, en el alargue o por penales; una derrota, en cambio, terminará con su participación.

ver también La IA predice si Costa Rica y Guatemala clasificarán al Mundial Sub-20 de 2027

Qué pasa si Guatemala le gana a Estados Unidos

Guatemala clasificará a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf y asegurará automáticamente su presencia en el Mundial de 2027.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final serán los representantes de Concacaf en la próxima Copa Mundial. Por lo tanto, la Azul y Blanco no necesitará conquistar el título ni depender de otros resultados: con eliminar a Estados Unidos será suficiente.

El triunfo le permitirá disputar el tercer Mundial Sub-20 de su historia, después de haber participado en Colombia 2011 y Argentina 2023. También representará una revancha frente al equipo estadounidense, que la eliminó en esta misma instancia durante el Premundial de 2024.

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Qué pasa si Guatemala empata con Estados Unidos

Si el partido termina igualado después de los 90 minutos, ninguna selección clasificará inmediatamente.

Al tratarse de una eliminatoria directa, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si el empate continúa, el boleto mundialista se definirá mediante una tanda de penales.

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El escenario será el siguiente:

Si Guatemala se impone durante el alargue o en los penales, clasificará al Mundial.

Si Estados Unidos gana en el suplementario o en la tanda, la Azul y Blanco quedará eliminada.

Guatemala tiene un antecedente favorable en este tipo de definiciones: en los cuartos de final de 2022 empató 1-1 con México y lo eliminó por penales para clasificar al Mundial de Argentina 2023.

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Qué pasa si Guatemala pierde contra Estados Unidos

Guatemala quedará eliminada del Campeonato Sub-20 de Concacaf y no clasificará al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

No habrá partido de vuelta, repechaje ni otra oportunidad para obtener el boleto. Las cuatro plazas regionales serán exclusivamente para los equipos que ganen sus respectivos encuentros de cuartos.

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Una derrota repetiría lo sucedido en 2024, cuando Estados Unidos venció 1-0 a Guatemala en la misma instancia y le impidió clasificar al Mundial de Chile 2025.

El resumen de las cuentas de Guatemala

Si gana: clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027.

clasifica a las semifinales y al Mundial Sub-20 de 2027. Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, penales.

habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, penales. Si pierde: queda eliminada y no clasifica al Mundial.

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Guatemala depende únicamente de sí misma. Debe eliminar a Estados Unidos, sin importar si lo consigue durante el tiempo reglamentario, en el alargue o desde el punto penal.