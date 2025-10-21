“Lo vinieron a ver de Italia”: el futbolista de Saprissa que interesa en Europa y sorprende a todos en Tibás

El Deportivo Saprissa atraviesa semanas turbulentas tras perder el liderato y encender las alarmas por su irregular desempeño en el torneo nacional. Sin embargo, en medio de ese clima de tensión, una noticia inesperada llegó desde el extranjero y dejó sorprendidos a muchos en Tibás: un jugador del plantel morado estaría siendo seguido de cerca por clubes de Italia.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que fueron a ver desde Italia?

La información fue revelada en el programa Tigo Sports, donde se afirmó que scouts europeos estuvieron observando a Gustavo Herrera durante el Mundial Sub-20, y que desde entonces han mantenido seguimiento sobre su evolución. Según el reporte, equipos italianos han enviado informes y analizan la posibilidad de abrir negociaciones, dependiendo de cómo cierre el jugador el presente campeonato.

“Scouts de clubes italianos vinieron a verlo al Mundial Sub-20. Lo siguen de cerca”, indicaron los periodistas durante la transmisión.

Gustavo Herrera sería buscado desde Italia. (Foto: Teletica)

El dato causó sorpresa entre la afición saprissista, ya que el nivel de Herrera en los últimos meses no ha sido el mejor. El joven futbolista ha tenido altibajos en su rendimiento con el conjunto tibaseño, siendo criticado por algunos sectores por su falta de constancia y por no consolidarse como titular en el equipo de Vladimir Quesada.

Aun así, el talento del volante ofensivo es indiscutible. Su buena participación con la Selección Sub-20, donde mostró visión de juego, técnica y gran pegada, lo colocó en la mira de varios cazatalentos europeos. Además, según trascendió, también ha despertado interés en clubes de Emiratos Árabes Unidos, que estarían dispuestos a realizar una oferta económica importante.

