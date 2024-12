"Él es un empleado": Jafet Soto manda a callar a Mariano Torres y reaviva la tensión con Saprissa.

Mariano Torres, capitán de Deportivo Saprissa, se vio visiblemente afectado tras la eliminación ante Herediano (2-3 global) en la final del Torneo Apertura 2024 y dejó duras declaraciones luego de que se apagara el sueño del tetracampeonato en la Cueva.

Uno de los dardos del argentino fue para el formato actual bajo el cual se juega la segunda fase del campeonato. “Yo nunca estuve de acuerdo. ¿Cuántas finales hay? Final, gran final, recontra final… en ningún país del mundo existe eso”, comentó en zona mixta.

Sus dichos tuvieron gran repercusión y ciertamente no pasaron desapercibidos para Jafet Soto, técnico, gerente y presidente de Herediano, quien le respondió con dureza.

¿Qué le dijo Jafet Soto a Mariano Torres?

“No sé, yo la verdad es que lo que diga un jugador no me interesa. Él es un empleado, no vamos a tomar el parecer de un empleado”, le retrucó el directivo florense a Mariano Torres cuando el periodista Rodolfo Masís le consultó sobre el formato del torneo en el programa Tercer Tiempo.

“Se le pueden agregar cosas“, reconoció Soto, pero argumentó: “A mí me gusta, jugué dieciséis liguillas en el fútbol mexicano. Es exitosa económicamente, es llamativa, los estadios se llenan. El formato lo vemos en Argentina con la Copa, en la forma de eliminarse, lo vemos en Paraguay, lo vemos en Colombia”.

Y sentenció: “No estamos inventando el agua aquí, allá está inventada hace mucho. Y la verdad que el formato es atractivo, donde la gente se mete de lleno en las series finales y eso es lo que importa: que el fútbol tenga su espacio”.

"Es momento de reflexionar. Me gustaría seguir, pero hay que analizar muchas cosas", dijo Mariano Torres sobre su futuro.

Herediano sigue metiendo el dedo en la llaga de Saprissa

Ni bien se consumó la eliminación, José Giacone le avisó a Javon East que no seguiría en Saprissa. Su salida se oficializó este sábado y varios clubes se interesaron en él, siendo el primero Pérez Zeledón.

Aunque el periodista Ferlín Fuentes, de La Nación, reveló que la directiva de Herediano, encabezada por Jafet Soto, también preguntó por el ariete jamaiquino.