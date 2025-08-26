Es tendencia:
La Concacaf en contra: Vladimir Quesada recibe la noticia más dolorosa en Saprissa antes de jugarse todo con Motagua

Cuando faltas horas para que Saprissa enfrente un duelo clave ante Motagua, Vladimir Quesada recibe un contratiempo contundente.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa al mando de Vladimir Quesada se juega la vida hoy ante Motagua por un boleto a la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2025. Pero en la previa de este compromiso el DT morado recibió una noticia bastante dolorosa.

La nueva etapa de Vladimir Quesada con el Saprissa comenzó con el pie derecho tras golear en el torneo local (4-0) al Sporting, lo que trajo confianza inmediata al equipo. No obstante, a nivel internacional el escenario es distinto para el entrenador de Tibás.

¿Cuál es la dolorosa noticia que recibió Vladimir Quesada en Saprissa?

Los números de Vladimir Quesada al frente de Saprissa reflejan una clara diferencia entre su desempeño en el ámbito local y el internacional. En torneos nacionales, el técnico registra 56 victorias, 12 empates y 11 derrotas, con un notable 76% de rendimiento y la conquista de tres títulos,.

Pese a ello, su gran deuda está en el plano internacional en torneos de Concacaf. Allí, sus estadísticas se reducen a 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas, con apenas un 54,1% de efectividad.

Estos números evidencian que, aunque Saprissa logra dominar en la competencia doméstica bajo su mando, todavía queda pendiente dar ese salto de calidad fuera de las fronteras nacionales.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Motagua por esta Copa Centroamericana 2025?

Dicho partido entre Saprissa y Motagua por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, se disputará hoy martes 26 de agosto a las 20:00 horas de Centroamérica desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

