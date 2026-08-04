Cuándo fue la última vez que Guatemala jugó un Mundial Sub-20

Guatemala se juega ante Estados Unidos la posibilidad de volver a un Mundial Sub-20.

Guatemala está a una victoria de regresar a la Copa Mundial Sub-20. La Azul y Blanco enfrentará este martes 4 de agosto a Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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El ganador avanzará a las semifinales y obtendrá uno de los cuatro boletos regionales para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Para los chapines, el triunfo significaría disputar la competencia por tercera vez en su historia.

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La última clasificación de Guatemala fue para el Mundial Sub-20 de 2023

Guatemala consiguió por última vez el boleto mundialista en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2022, disputado en Honduras.

La clasificación se concretó el 29 de junio de 2022, cuando la Azul y Blanco eliminó a México en los cuartos de final. El encuentro terminó 1-1 y los chapines se impusieron 2-1 en la tanda de penales.

El gran héroe fue el arquero Jorge Moreno. Primero detuvo un penal durante el partido y después realizó otras tres atajadas en la definición. El triunfo terminó con una espera de 11 años y aseguró la segunda clasificación mundialista de Guatemala.

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El boleto correspondía originalmente al Mundial que iba a disputarse en Indonesia, pero la competencia terminó celebrándose en Argentina durante 2023.

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Cómo le fue a Guatemala en el Mundial Sub-20 de 2023

Guatemala integró el Grupo A junto con Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. El equipo chapín perdió sus tres partidos y quedó eliminado en la primera fase.

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Estos fueron sus resultados:

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda

Argentina 3-0 Guatemala

Uzbekistán 2-0 Guatemala

La Azul y Blanco terminó última sin puntos ni goles anotados, con seis tantos recibidos. La derrota frente a Uzbekistán en la última jornada confirmó su eliminación.

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Cuántos Mundiales Sub-20 jugó Guatemala

Guatemala participó en dos ediciones de la Copa Mundial Sub-20:

Colombia 2011

Argentina 2023

Su mejor actuación se produjo en Colombia 2011. La Selección avanzó como uno de los mejores terceros después de derrotar 1-0 a Croacia y alcanzó los octavos de final, donde perdió 1-0 frente a Portugal.

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Guatemala no clasificó al Mundial Sub-20 de Chile 2025

Después de participar en Argentina 2023, Guatemala estuvo cerca de conseguir dos clasificaciones consecutivas, pero quedó eliminada en los cuartos de final del Premundial de 2024.

Su rival fue precisamente Estados Unidos. El conjunto norteamericano ganó 1-0 y obtuvo el boleto para Chile 2025. Guatemala tuvo la oportunidad de empatar mediante un penal en los minutos finales, pero el arquero Adam Beaudry detuvo el remate.

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Dos años después, la Azul y Blanco vuelve a enfrentarse al mismo rival, en la misma instancia y nuevamente con una clasificación mundialista en juego.

Qué necesita Guatemala para regresar al Mundial Sub-20

Guatemala debe derrotar a Estados Unidos en los cuartos de final.

Si gana: clasifica al Mundial Sub-20 de 2027 y avanza a las semifinales.

clasifica al Mundial Sub-20 de 2027 y avanza a las semifinales. Si pierde: queda eliminada del Premundial.

queda eliminada del Premundial. Si empata en los 90 minutos: se disputará tiempo suplementario y, si continúa la igualdad, habrá penales.

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Los cuatro ganadores de los cuartos serán los representantes de Concacaf en Azerbaiyán y Uzbekistán. Por eso, Guatemala no depende de ningún otro resultado.

Guatemala busca disputar su tercer Mundial Sub-20

La Azul y Blanco llegó a los cuartos de final como uno de los dos mejores terceros. Perdió contra Costa Rica y México, pero la goleada 4-0 sobre Antigua y Barbuda le permitió superar a Cuba en la tabla comparativa.

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Estados Unidos representa el desafío más exigente: terminó la fase de grupos con puntaje perfecto, 11 goles anotados y ninguno recibido.

Guatemala ya consiguió una hazaña similar en 2011, cuando eliminó 2-1 a los estadounidenses en cuartos y obtuvo su primera clasificación mundialista. Repetirla este martes le permitirá regresar al torneo cuatro años después de Argentina 2023 y disputar el tercer Mundial Sub-20 de su historia.

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En síntesis