El técnico de los panameños no se quedó con nada tras confirmarse el castigo de su figura.

La selección de Panamá recibió un fuerte ayer por parte de la Conmebol luego que se confirmara que Adalberto Carrasquilla fuera suspendido por dos partidos, algo que el entrenador Thomas Christiansen no se esperaba y que sin duda mermó sus planes para la Copa América 2024.

El entrenador no se mostró conforme con la cantidad de juegos que no estará Carrasquilla, para Christiansen bastaba que solo fuera un duelo de sanción, pero no le queda de otra de asumir la decisión de las autoridades y buscar un sustituto.

Además, el danés confirmó el estado de ánimo que tiene Adalberto Carrasquilla, quien también se vio afectado desde que vio la tarjeta roja ante Estados Unidos y que afecta a su selección en estos duelos trascendentales.

¿Cómo está Coco?

“La sanción de Carrasquilla bastaba con un solo partido, conversé con él y está tranquilo”, comenzó diciendo el estratega sobre su punto de vista del castigo y del estado de ánimo de su futbolista.

El sustituto de Carrasquilla

Por último, Thomas Christiansen aseguró que ya tiene definido quién jugará en lugar de Adalberto Carrasquilla, algo que cualquier volante está preparado, porque es algo que él mismo les pide y confía en que este futbolista pueda tomar esa responsabilidad.

“Ya sabemos quién va a ocupar la posición de coco, también sabemos la importancia que tiene coco en esta selección, como todo el equipo pido que cada uno tenga su responsabilidad, él al ser un mediocampista y no estará”, indicó.

“Aníbal Godoy tampoco está y Coco tenía esa responsabilidad, por lo que ahora otro futbolista tendrá la oportunidad de jugar y estoy seguro de que lo hará a las mil maravillas”, finalizó.