La segunda fase de la Concacaf Champions Cup arrancó esta semana y uno de los duelos más esperados, era el del Inter Miami vs. Nashville SC por lo que representa el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. Añadido a esto, se enfrentaría a una de las principales figuras en Centroamérica, en la actualidad, el capitán de Panamá, Aníbal Godoy.

El partido concluyó con un empate 2-2 en la ida de la serie, pero lo que marcó el encuentro, fueron los múltiples roces y la tensión que se vivió a lo largo de los 90 minutos. En específico, esa discusión iniciada por Godoy y Messi, en la que varios jugadores se terminarían entrometiendo.

¿Por qué inició la pelea entre Godoy y Messi?

La disputa se desencadenó cuando un jugador de Nashville quedó tendido en el campo y los rivales, incluyendo al astro argentino, no mostraron el gesto de Fair Play. Serían Aníbal Godoy y Lionel Messi los principales protagonistas de la discusión, cuando el capitán del cuadro panameño se le lanzó encima.

A pesar de que la jugada no culminó en un ataque peligroso del Inter Miami, Lionel Messi interpretó que, si Nashville no optaba por sacar el balón fuera del terreno de juego, no había razón para que ellos lo hiciera. Su acción causó la molestia de Godoy, quien se dirigió de inmediato hacia el astro argentino.

La confrontación agregaría un ingrediente extra a lo que ya se estaba viviendo en el campo, tomando en cuenta también que, en ese momento del partido, Nashville lo iba ganando 2-1, por lo que las Garzas buscaban el empate a toda costa.

¿Qué le dijo Lionel Messi a Aníbal Godoy?

En el enfrentamiento directo, Lionel Messi no retrocedió ante las palabras de Aníbal Godoy. De hecho, en los videos mostrados en redes sociales, se observa cuando el argentino le expresa al panameño: “Tirala afuera vos, bobo. Bobo”, refiriéndose al reclamo del canalero.

