Se clasificó al Mundial con Panamá pero no olvida al Bolillo Gómez: “Fue horrible”

Panamá todavía celebra la clasificación a la próxima Copa del Mundo, luego de superar las dificultades que le fueron impuestas en la fase final. El equipo debió pelear hasta la última fecha para quedarse con el boleto directo. Pudo lograrlo.

De esta manera, los canaleros estarán en la máxima cita por segunda vez en toda su historia. Todavía deberán aguardar al sorteo FIFA del próximo 5 de diciembre para saber cuál será su grupo. Por lo pronto, conocieron su lugar en el Bombo 3.

La edición mundialista anterior a la que clasificaron los panameños fue a Rusia 2018. Hicieron historia de la mano de Hernán Darío Gómez. Aunque muchos lo recuerdan con cariño allí, no es el caso del futbolista retirado Roberto Nurse.

Roberto Nurse recordó con tristeza cuando Bolillo Gómez lo dejó fuera de Rusia 2018

Roberto Nurse formó parte del equipo que clasificó a Panamá por primera vez en su historia a un Mundial. Disputó 20 partidos entre 2014 y 2018, dentro de los que pudo marcar un total de tres tantos. Aún así, no asistió a la máxima cita.

“Fue algo super triste en mi carrera y en mi vida. Creo que fue de las cosas más tristes que viví en el fútbol. Dentro de toda esa historia que el profe ya me había preguntado a quién llevaba al Mundial, prácticamente, me estaba diciendo que estaba en la lista. Era seguro, pero no era oficial”, recordó Nurse en un video.

“Esa noche, cuando da la lista oficial, me pone como invitado al Mundial y no en la lista definitiva. Obviamente, fue un baldazo de agua fría. Llamé a Jesús Martínez, el se enojó bastante porque lo conoce. Me dijo: ‘¿Cómo no te van a llevar? ¡Son unos cabrones, no puede ser!’. Yo estaba en shock y muchas cosas no las recuerdo”, dijo.