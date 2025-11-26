Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Se clasificó al Mundial con Panamá pero no olvida al Bolillo Gómez: “Fue horrible”

Este futbolista logró clasificarse con Panamá al Mundial, pero todavía recuerda a Bolillo Gómez con algo de bronca.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Logró clasificarse al Mundial con Panamá, pero no borra su recuerdo del Bolillo Gómez.
© rrssLogró clasificarse al Mundial con Panamá, pero no borra su recuerdo del Bolillo Gómez.

Panamá todavía celebra la clasificación a la próxima Copa del Mundo, luego de superar las dificultades que le fueron impuestas en la fase final. El equipo debió pelear hasta la última fecha para quedarse con el boleto directo. Pudo lograrlo.

De esta manera, los canaleros estarán en la máxima cita por segunda vez en toda su historia. Todavía deberán aguardar al sorteo FIFA del próximo 5 de diciembre para saber cuál será su grupo. Por lo pronto, conocieron su lugar en el Bombo 3.

La edición mundialista anterior a la que clasificaron los panameños fue a Rusia 2018. Hicieron historia de la mano de Hernán Darío Gómez. Aunque muchos lo recuerdan con cariño allí, no es el caso del futbolista retirado Roberto Nurse.

“Será convocado”: Thomas Christiansen sumará el refuerzo que tanto esperaba Panamá de cara al Mundial 2026

ver también

“Será convocado”: Thomas Christiansen sumará el refuerzo que tanto esperaba Panamá de cara al Mundial 2026

Roberto Nurse recordó con tristeza cuando Bolillo Gómez lo dejó fuera de Rusia 2018

Roberto Nurse formó parte del equipo que clasificó a Panamá por primera vez en su historia a un Mundial. Disputó 20 partidos entre 2014 y 2018, dentro de los que pudo marcar un total de tres tantos. Aún así, no asistió a la máxima cita.

“Fue algo super triste en mi carrera y en mi vida. Creo que fue de las cosas más tristes que viví en el fútbol. Dentro de toda esa historia que el profe ya me había preguntado a quién llevaba al Mundial, prácticamente, me estaba diciendo que estaba en la lista. Era seguro, pero no era oficial”, recordó Nurse en un video.

Tweet placeholder
Publicidad

“Esa noche, cuando da la lista oficial, me pone como invitado al Mundial y no en la lista definitiva. Obviamente, fue un baldazo de agua fría. Llamé a Jesús Martínez, el se enojó bastante porque lo conoce. Me dijo: ‘¿Cómo no te van a llevar? ¡Son unos cabrones, no puede ser!’. Yo estaba en shock y muchas cosas no las recuerdo”, dijo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Costa Rica deja demasiadas dudas ante el debut con Serbia
Noticias

Costa Rica deja demasiadas dudas ante el debut con Serbia

Bjorn se disculpó con “Negrito" Quintero por lesionarlo en el amistoso
Noticias

Bjorn se disculpó con “Negrito" Quintero por lesionarlo en el amistoso

Solo la roja y blanca se venden en Costa Rica
Noticias

Solo la roja y blanca se venden en Costa Rica

"Ganarles la final": Alajuelense provoca a Saprissa y le apunta a Jafet Soto
Costa Rica

"Ganarles la final": Alajuelense provoca a Saprissa y le apunta a Jafet Soto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo