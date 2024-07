El pasado domingo inició el camino de la Selección de Panamá hacia el próximo Mundial Sub-20. Su debut lo marcó con un triunfo contundente de 3-0 sobre la Selección de Guatemala con las anotaciones de Giovany Herbert y doblete de Gustavo Herrera.

Sin embargo, estaría claro que la prensa guatemalteca no estaría contenta con el resultado. Uno de los que salió a expresarse en redes sociales fue Carlos Marín, quien ya tiene historial hablando sobre Panamá, cuando se jugó el pasado Premundial de Futsal.

“No le puedo decir jugador porque la verdad creo que no cabe en ese rubro. Este malandrín, número 3 de la Selección de Panamá, la verdad es que es un bagre y un delincuente total”, dijo, refiriéndose a Óscar Hinks, en aquel entonces.

¿Qué dijo Carlos Marín sobre la Sub-20?

En esta ocasión, Carlos Marín no dudó en expresar sus sospechas y frustraciones tras el partido entre Panamá y Guatemala: “Me dicen que pudo haber existido, no quiero llamarle intoxicación, pero tal vez una situación que hizo mal la comida, tampoco quiero pensar mal como estamos en el mismo hotel, Panamá, México y Guatemala, haya existido mano negra, no quiero pensar en eso”, expresó, insinuando posibles irregularidades durante el encuentro.

“Me siento bajoneado, ha sido un muy mal partido. No es una súper selección Panamá y nos dio un baile en 45 minutos que me deja muy pensativo porque fuimos muy flojos y endebles”, dijo en otro video.

Sus palabras reflejan la decepción y preocupación por el rendimiento del equipo guatemalteco, al tiempo que subrayan la efectividad y superioridad del conjunto panameño en el partido inaugural de su campaña hacia el Mundial Sub-20.