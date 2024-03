Nacional confirma lesión de Luis Mejía y peligra su participación con Panamá en el Final Four

El conteo regresivo para el partido entre la Selección de Panamá y la Selección de México, cada vez se hace más corto. Ambos entrenadores ya presentaron su lista de 23 convocados e incluso, algunos elementos de los dirigidos por Thomas Christiansen iniciaron entrenamientos.

Sin embargo, días atrás, se encendieron las alarmas en el arco panameño, luego de que se confirmara que Luis Mejía salió con una molestia en el pasado compromiso de Nacional por la ronda previa de la Copa Libertadores.

Manotas se convirtió en figura durante la serie de Always Ready. Pese a que cayeron en la ida, el guardameta canalero tuvo múltiples intervenciones y, en la vuelta, atajó el penal decisivo para que los suyos clasificaran a la fase de grupos del torneo de Conmebol.

¿Qué pasó con Luis Mejía después del partido de Nacional?

Al término del enfrentamiento de Nacional y Always Ready, se informó desde Uruguay que Luis Mejía habría sufrido una molestia en sus abductores. No obstante, todavía no se conocía la gravedad del golpe, aunque se esperaba que fuese leve.

Aun cuando se especulaba que podría llegar a recuperarse para unirse a la Selección de Panamá, Nacional envió un comunicado que preocupa a Thomas Christiansen de cara al Final Four de la Liga de Naciones.

¿Qué dijo Nacional sobre la lesión de Luis Mejía?

“Durante el partido del jueves pasado el jugador Luis Mejía sufrió una molestia muscular. Luego de realizados los estudios de imágenes correspondientes se confirma el diagnóstico de desgarro miofibrilar del músculo aductor largo izquierdo”, iniciaron.

“Se informará a la Federación Panameña, ya que reglamentariamente es la responsable de decidir sobre la presentación del futbolista para los partidos de su Selección”, agregaron.

Esto quiere decir que la decisión final queda en las manos Federación Panameña de Fútbol. Por lo que Luis Mejía viajará a Estados Unidos con La Roja, solo si Thomas Christiansen y la Fepafut, lo quieren.