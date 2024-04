Ya hace varios meses que se viene hablando de una modificación de logo en la Selección de Panamá. Tras la viralización de un video en el que un tiktoker español hablaba del escudo de la Federación Panameña de Fútbol, el tema tomó fuerzas y muchos fanáticos comenzaron a pedir un cambio en el logo que representa a la selección nacional.

“El escudo de Panamá es el que se ve más anticuado en este análisis. Utiliza una tipografía de corte clásico con poco aire alrededor, lo que genera atención en toda la zona inferior. Además, Fepafut suena bastante raro, si no me dicen que no es Panamá, no me entero”, manifestó el creador de contenido en el video que se haría viral unas horas después.

Sin embargo, lo cierto es que, desde antes de que el video rodara por todo el país, ya se tenía en mente un cambio, tanto de camiseta, como de escudo. De hecho, restaría poco para que ambos se revelen y que los Canaleros puedan utilizarlo para la Eliminatoria Mundialista, Copa América, Premundial Sub-20, Torneo Maurice Revello, entre otros compromisos.

¿En qué fecha se revelará el nuevo escudo de la Selección de Panamá?

Cabe destacar que, el pasado jueves 25 de abril, se realizó el recorrido del Estadio Rommel Fernández, el cual se está remodelando casi en su totalidad. En él, se vio el nuevo escudo de la Selección de Panamá en los pasillos y camerinos. Sin embargo, todos estaban tapados con un papel, hasta que se revele en la presentación oficial.

Dicho esto, quiere decir que el logo renovado ya estaría listo y solo resta que la Federación Panameña de Fútbol lo revele. Incluso ya habría una fecha estimada para exhibición: “Entre el 7 al 10 de mayo lo presentan, nuevo escudo de Panamá”, manifestó el periodista, Ricardo Icaza.

Escudo nuevo se filtró

Por su parte, luego del mismo recorrido, un video rondó en las redes sociales, donde se veía el escudo de la Selección de Panamá sin censura. En las imágenes se mostraba el logo ya plasmado en los asientos de cada futbolista dentro del camerino y era idéntico al que salió semanas atrás, junto a un diseño de la nueva camiseta.

Imagen filtrada del escudo de la Selección de Panamá

¿Cuándo se presentará la nueva camiseta de la Selección de Panamá?

Asimismo, se prevé que, en la misma presentación, también se dé a conocer el nuevo diseño que tendrá la indumentaria de la Selección de Panamá. Recordemos que ya se habían presentado tres bosquejos en redes sociales, los cuales tuvieron aceptación por el lado de la fanaticada. No obstante, estos no serían oficiales por el momento y los aficionados tendrán que esperar a que se revele en la fecha mencionada.