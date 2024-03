Es cierto que la Selección de Panamá ha tomado un importante protagonismo dentro de la región de Concacaf. El elenco comandado por Thomas Christiansen es una de las revelaciones de los últimos años, donde también ha reducido distancias con los grandes del área.

Por esa misma razón, en el mundo futbolístico ya se ha comenzado a hablar sobre el equipo centroamericano, incluso, fuera del área de Concacaf. Y a vísperas del inicio de la Copa América 2024, se espera que los panameños tengan un buen papel.

Aunque más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego, también ha sido tema Panamá por el escudo que lleva en su pecho. Semanas atrás, el tiktoker español, Marco Creativo, publicó un video en el que cuestionaba el logo de la Selección de Panamá.

¿Qué dijo el tiktoker español sobre el escudo de Panamá?

“El escudo de Panamá es el que se ve más anticuado en este análisis. Utiliza una tipografía de corte clásico con poco aire alrededor, lo que genera atención en toda la zona inferior. Además, Fepafut suena bastante raro, si no me dicen que no es Panamá, no me entero”, inició.

“Tenemos un balón de fútbol, un recurso que ya está algo en desuso y que no me dice nada del país. Al igual que ese laurel, legado proveniente de la antigua Grecia, que además utiliza un tipo de ilustración diferente al resto de elementos. De hecho, no hay uniformidad en los grosores de línea. Utiliza cinco colores que me parece demasiado, si lo comparamos con la bandera de Panamá que solo tiene dos. El feeling es de un escudo anticuado y algo obsoleto”, agregó.

Posterior a este video que se viralizó en Panamá, comenzaron a rodar rumores sobre un posible cambio más pronto que tarde. Asimismo, se informó que, para la Copa América, los Canaleros utilizarían una nueva camiseta especial.

¿Qué dijeron desde la Fepafut sobre este cambio?

“Siempre nosotros (Fepafut) estudiamos todas las posibilidades de cambio y mejora. Eso está dentro del DNA de la federación, son cosas que realmente las hemos analizado, pero no hay nada firme. Con la experiencia que tengo, puedo decir que todos los años pensamos en cambios”, manifestó el vicepresidente de la Fepafut, en RPC.