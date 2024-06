La Selección de Panamá comenzó su camino hacia el Mundial del 2026 con el pie derecho. El equipo de Thomas Christiansen obtuvo dos victorias en dos partidos, frente a Guyana y Montserrat, sin embargo, no terminó de convencer con el juego mostrado dentro del terreno.

Y es que ambos partidos tuvieron algo en común, más allá del resultado a favor, debido a que los istmeños no mostraron la superioridad que, en el papel, se esperaba. Por ello, se le ha criticado a los jugadores e incluso, el propio Christiansen se vio molesto con sus declaraciones.

La dura crítica de Christiansen hacia sus jugadores

Aunque lo más preocupante es que el inicio de la Copa América 2024 está a la vuelta de la esquina y Panamá tendrá un reto complicado al debutar con la Selección de Uruguay. De hecho, el entrenador aseguró que, a ese nivel, sufrirían en el certamen que se originó en Sudamérica.

“No fue el partido que queríamos. No se ha encontrado aún la tecla. Hemos obtenido tres puntos que es lo importante. Hay que darle mérito al contrario que hizo un partido serio, no nos hizo las cosas fáciles”, expresó, luego de la victoria ante Montserrat.

No obstante, la crítica recayó en la dificultad que significará disputar la Copa América: “Para los partidos en la Copa América, mucho tiene que cambiar. Enfrentaremos a Uruguay, Estados Unidos y Bolivia, tenemos un amistoso ante Paraguay en el Rommel. Si estamos a este nivel, vamos a sufrir mucho”, dijo.

Panamá llega con bajas importantes a la Copa América 2024

Cabe destacar que Thomas Christiansen no podrá contar con varios elementos de su titular en la Copa América. Iniciando por Andrés Andrade, que sufrió una rotura de ligamentos en la gira amistosa en España, al igual que Fidel Escobar, quien acarrea un golpe desde hace varias semanas, sumado a Jiovany Ramos y Cecilio Waterman, que también se ausentarán.

Quiere decir que, añadido al dudoso momento que vive la selección nacional, el entrenador debe afrontar el certamen más importante del año con cuatro ausencias en su habitual convocatoria.