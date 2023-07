Adalberto Carrasquilla, después de esa gran Copa Oro, se ha convertido en objetivo de rumores en el mercado de transferencia. El haber terminado como mejor jugador del torneo, le ha dado frutos y su nombre es el que más suena entre los futbolistas panameños que podrían cambiar de aires, de cara a la siguiente temporada.

Sin embargo, a pesar de su gran rendimiento en el certamen de Concacaf, está claro que el jugador tendrá que competir para ganarse un lugar en su nuevo club, sea cual sea. Recordemos que entre ellos están: Getafe, Rayo Vallecano, Brighton y América.

Getafe

Mauro Arambarri: aun cuando el Getafe cuenta con una cantidad considerable de mediocentros, uno de los más propensos podría ser Arambarri, debido a que no logró consolidarse como un titular indiscutido en el equipo (13 partidos) y no suele disputar los 90 minutos. Apenas brindó una asistencia y no marcó goles durante la última temporada, por lo que podría significar el franco débil en la medular de Getafe, tomando en cuenta que también tienen otros nombres como Carles Aleñá.

Rayo Vallecano

Óscar Valentín: si bien es cierto, el Rayo Vallecano tiene sus titulares más demarcados que el Getafe, Óscar Valentín se podría posicionar como la competencia directa con Carrasquilla. Esto, tomando en cuenta que Santi Comesaña tuvo una campaña más regular que su compañero en el centro del campo.

Brighton

Billy Gilmour: en cuanto al Brighton, es probable que el equipo revelación de la última temporada de la Premier League sufra un cambio en su mediocampo. Esto, luego de que Alexis Mac Allister llegara al Liverpool y la posible salida de Moisés Caicedo. Quiere decir que Gilmour, quien apenas disputó 14 partidos como titular, pueda ser la principal competencia de Carrasquilla.

América

Richard Sánchez: por su lado, América es otro de los clubes que tiene una medular compacta, aunque cambiante en cuanto a titularidades. En su mayoría, Richard Sánchez, fue quien rotó junto a Jonathan Dos Santos, estuvo en 17 ocasiones en el once inicial, marcando 2 goles y brindando 1 asistencia.