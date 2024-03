Durante los últimos años, en Panamá se ha venido hablando sobre algunos futbolistas que podrían representar a la selección nacional istmeña. Los Thierry Small, Karlo Kurányi, Pavlos Correa, son nombres que han surgido a lo largo del proceso de Thomas Christiansen. Y ahora se habla de un nuevo jugador, Janpol Morales, quien milita en Ecuador y suma más de 50 partidos disputados.

No es un secreto que la Selección de Panamá tiene una escasez de laterales zurdos. Por ello, hemos visto que Christiansen se ha visto obligado a improvisar con Yoel Bárcenas o César Blackman en ese costado, cuando no tiene a disposición, a Erick Davis.

Esta razón, hace que le urja al técnico danés, encontrar opciones por ese costado que, por el momento, podría ser ocupado a futuro, por Omar Valencia, aunque todavía le falta rodaje (19 años) para ser un titular indiscutido en el equipo nacional panameño. Asimismo, Juan Hall es uno de los Sub-17 que figura para ser uno de los convocados en las próximas generaciones de La Roja.

Por lo que todavía el entrenador se sigue enfrentando al desafío de encontrar una solución inmediata, que le pueda ofrecer, además de talento, experiencia.

Janpol Morales: una nueva opción para Thomas Christiansen

Ahora, está surgiendo un nombre en redes sociales para convertirse en una variante en los listados de Christiansen. Ese es Janpol Morales, un carrilero izquierdo con nacionalidad ecuatoriana, pero nacido en Panamá, que lleva toda su carrera militando en clubes del país sudamericano.

En la actualidad, tiene 25 años y sus primeros pasos los tuvo en las categorías inferiores del Orense SC. Luego pasó a la Sub-20 del CD Macará, equipo al que pertenece en estos momentos, después de haber vestido múltiples camisetas en el campeonato de Ecuador.

Por su parte, todavía no ha sido llamado por la Ecuador en ninguna de sus selecciones. Quiere decir que, en caso de que se decida por representar a Panamá, no habría inconveniente alguno. No obstante, todo dependerá de sus intenciones y las de Thomas Christiansen, quien ya ha asegurado estar dispuesto en traer a cualquier jugador que pueda aportar a su equipo.

Sus números en la temporada actual

Tomando en cuenta que la Serie A de Ecuador inició hace poco, el futbolista ha disputado 5 partidos, en los que marcó 1 gol. Sin embargo, en el 2023 acumuló 17 participaciones, donde también anotó 1 tanto.

+ Así juega Janpol Morales