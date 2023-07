Jaime Lozano, entrenador interino de la Selección de México, se mostró ilusionado por tener la opción de pelear por el título de la Copa Oro 2023, frente a Panamá, rival al que considera uno de los mejores del campeonato y cataloga de justo que esté en la final, además, no le quiso dar importancia a que el resultado de hoy sea determinante para su continuidad.

“Considero que Panamá es un rival fuerte y está teniendo una recompensa al proceso que ha sabido mantener, ha escogido bien. Para nosotros como mexicanos debería ser algo ejemplar respetar procesos. Hablábamos antes de enfrentar a Jamaica, que para mí Jamaica era el equipo que más despegó en los últimos años, pero porque Panamá ya tiene muchos años haciendo las cosas bien”, dijo.

Acerca de tener a los canaleros como contrincantes comentó: “Creo que jugarán la final dos de las selecciones que mejor han jugado. Nosotros tuvimos un accidente durante la fase de grupos; mientras que Panamá viene casi perfecto, han hecho un gran torneo”.

“Mi contrato acaba mañana porque yo solo vine por la Copa Oro, pero eso no cambia nada. Sé que si no estás en la sintonía de una final, algo raro puede pasar. La Copa Oro la quiero ganar sí o sí, continúe o no continúe al frente de la selección mexicana”, agregó.

Además, el estratega mencionó de cómo estaba el grupo cuando llegó: “Cuando llegué encontré la confianza muy por debajo del rendimiento que pueden dar estos jugadores. Hay que enseñarles que son bastante buenos para que se lo crean, en eso nos enfocamos”.