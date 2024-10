Adalberto Carrasquilla, como representante de Panamá y del Houston Dynamo, fue reconocido como el Jugador del Año de Concacaf en la temporada 2023-2024, un premio que tomó por sorpresa al jugador. A pesar de su asombro, Carrasquilla expresó su felicidad por recibir este galardón, que reconoce su destacado desempeño tanto a nivel de selecciones como en su equipo de la MLS.

El jugador panameño ha sido una figura clave tanto para Panamá como para el Dynamo, y este reconocimiento no solo refleja su calidad en el terreno de juego, sino también su creciente influencia en el fútbol de la región. Carrasquilla se mostró agradecido por el premio y lo consideró un incentivo para seguir trabajando duro y alcanzando nuevas metas en su carrera.

¿Qué dijo Adalberto Carrasquilla tras ser elegido el Jugador del Año en Concacaf?

“Contento, no me lo esperaba, siempre he sido un jugador con la mentalidad de mostrar para dar lo mejor por el equipo, este premio no es solo para mí, si no para la selección que ha hecho un buen trabajo y ellos saben que sigo pensando que esto es grupalmente“, comentó Carrasquilla.

“Se lo dedico a mis padres, de jóvenes sacrificaron mucho por mis hermanos y por mí, no es fácil, pero son unos guerreros, somos una familia muy unida y en la distancia nos hemos apoyado entre sí, agradezco primero a Dios que sin él nada es imposible“.

Adalberto Carrasquilla – Houston Dynamo

“Cuando vez a los rivales que estás compitiendo, te dices no es imposible, pero si sorprendido y agradecerle a las personas, esto es para más motivación, seguir luchando por nuestros sueños y objetivos“, sentenció Adalberto.

¿Cuánto gana Adalberto Carrasquilla en la MLS?

De acuerdo con la información proporcionada por el sitio oficial de MLS Players, el jugador de la selección de Panamá que milita en el Houston Dynamo percibe un salario anual de 550,000.00 dólares. Esta cifra puede incrementarse gracias a bonos y compensaciones adicionales, alcanzando un total de 658,750.00 dólares al año, lo que refleja su valor en el equipo y en la liga.