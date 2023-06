La Selección de Panamá, en los últimos años, ha venido en una subida notoria, tanto en juego colectivo, como individual. Los Canaleros, de hecho, se puede decir que han llegado a convertirse en el mejor equipo de Centroamérica y se vio demostrado en la Liga de Naciones, cuando fue el único representante en el Final Four.

Y a pesar de que Thomas Christiansen no los logró clasificar a la Copa del Mundo, el crecimiento del cuadro istmeño no se puede negar. Además, se ha reflejado en sus categorías menores, con la clasificación al Mundial Sub-17 (será el único centroamericano) y la reciente conquista del Torneo Maurice Revello con la Sub-23 (primer país centroamericano en conseguirlo).

Por otra parte, también se ha evidenciado cuando se habla de legionarios. Los panameños son uno de los países del área de Uncaf que más exporta futbolistas hacia el extranjero. Y por dichas razones, David Suazo, ex-delantero de Honduras y reconocido por su paso en el Inter de Milán, se refirió a Panamá por su crecimiento y confesó que “le alarma”.

“Puedo hablar de mi experiencia y de lo que realmente veo por aquí. Que podamos llegar a ese nivel se necesita llegar mucho tiempo, pero cuando ves que Panamá mejora, que mejora Canadá, que mejora Estados Unidos, aunque de ellos lo acepto porque tienen muchos millones, Canadá también lo puedo aceptar”, expresó.

“Pero cuando estás viendo el crecimiento de Panamá es esto lo que me alarma, porque si Panamá que tiene nuestro biotipo como jugador, y ellos están diciendo que quieren ser el clásico, es esto lo que me alarma. Esto quiere decir que no podemos no pensar que estamos haciendo algo diferente”, agregó en una entrevista hacia “Diario Diez”.