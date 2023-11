La Selección de Panamá terminó su preparación en el estadio Rommel Fernández para el partido de mañana ante Costa Rica, en el que intentará cuidar su ventaja de 3-0 y así poder confirmar su pase al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa América 2024.

A pesar de haber objetivo un buen resultado en la ida, Adalberto Carrasquilla se mostró tranquilo y no se confía de los ticos, tomando en cuenta que ellos irán por la remontada, por lo que espera que se tenga la misma actitud que se mostró el jueves en el estadio Ricardo Saprissa.

¿Qué dijo Carrasquilla?

“Para nosotros es importante este partido que jugamos en casa con nuestra gente, necesitamos ganar para seguir respetando las cosas, igual mostrarle respeto al rival, saldremos con las mismas ganas que salimos el jueves”, analizó.

“Pienso que nadie se esperaba el resultado en Costa Rica, por allí ellos lo intentarán hasta el último minuto, luego nosotros estaremos serios, con la misma gana, porque la serie no está terminada, no tenemos que relajarnos a pesar de la victoria”, agregó.

“El partido será difícil, lo tenemos claro, pero depende de nosotros, la seriedad que salgamos en el partido, queremos afrontarlo bien, no dar un alón por perdido y buscar el resultado en todo momento”, finalizó

¿Qué opina sobre la reducción de aforo del Rommel Fernández?

“El aforo reducido es por algo necesario, es por mejoras del estadio, lo más importante es representar al país como lo merece, más por la situación que estamos pasando, que venga nuestra gente, independientemente si están todos o no, la vibra será la misma”, comentó.

Adalberto Carrasquilla fue una de las figuras de Panamá en el partido del jueves contra Costa Rica, por lo que todos los ojos estarán puestos en él, por lo que pueda hacer para el encuentro de vuelta.

