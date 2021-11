La selección panameña le dio la vuelta al marcador contra El Salvador tras ir por debajo en toda la primera parte, el equipo supo reponerse en la segunda mitad y sacó el resultado. Thomas Christiansen habló en la rueda de prensa posterior al partido y señaló los puntos que dejaron estas dos jornadas donde los canaleros consiguieron remontar ante Honduras y El Salvador.

El técnico inició agradeciendo a la afición por el apoyo recibido, "gracias por su apoyo. Ha sido muy importante. El esfuerzo de los chicos para remontar ha sido importante. Aquí tiene que ser difícil ganarle a Panamá, y hoy demostramos que queremos ganar". Luego habló sobre la intención que tenía con el equipo, "nuestra intención era anotar nosotros en los primeros segundos con un balón largo, nos salió mal y quedamos atrás mal parados".

En cuanto a las remontadas, manifestó que el tema psicológico ha ayudado de gran forma, "el tema de la psicóloga, ha ayudado. Es una herramienta importante en el fútbol profesional. Sobre la remontada, me gustaría marcar primero, pero muestra el carácter del equipo. No fue bronca al descanso en el equipo, sino decirles que teníamos 45 minutos en la segunda parte. Era darle esa confianza para que continuaran como fue la primera parte con pelotas al poste y mucho ataque".

Al mismo tiempo, el danés admitió que no han estado del todo finos, "es verdad que no estuvimos del todo finos, igual ante Honduras. Me faltó un poco de frescura, de paciencia con el balón, pero al final, hemos ganado los puntos y no hemos hecho el partido como queríamos". También mencionó que intentan realizar el mejor trabajo posible, "nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, tomando cada partido como el más importante. Hemos sumado bastantes puntos, gracias al equipo, a la confianza, y hay que seguir. Vamos a ir con todo en la siguiente fecha, seremos igual de ambiciosos para sacar buenos resultados".

Además agregó que tiene planeado realizar microciclos de cara a las fechas de enero, "de momento hemos hecho una planificación con la FEPAFUT, que consta de microciclos. De momento no hay amistosos, pero vamos a ver lo que pasa". Para finalizar, expresó que es bueno que el equipo compita ante los más grandes, "lo esencial es que competimos con los grandes, como USA, México, contra todos, y ellos tienen esa ilusión, esas ganas de hacer las cosas bien. Si tenemos una pizca de suerte, todo suma. Es la fe, y confiar, en el trabajo de mis compañeros en el cuerpo técnico y lo que estamos realizando".

Panamá sumó 6 puntos en la fecha de noviembre y culminó el 2021 con 14 puntos en el Octogonal Final, ubicándose en la cuarta posición de la tabla, igualado en unidades con México. Los canaleros jugarán su próximo partido de eliminatoria el 7 de enero del 2022 contra Costa Rica como visitante.