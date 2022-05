Sporting de San Miguelito y Tauro FC se volverán a ver las caras en el segundo compromiso de la serie semifinal del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol. Luego de que los Rojinegros se pusieran en ventaja en el primer encuentro con un resultado de 2-1, buscarán mantener dicho marcador en casa y lograr la clasificación a la gran final. Por su lado, los Albinegros llegan con el objetivo de revertir la pizarra.

Sporting de SM vs. Tauro FC: cuándo, dónde y por qué canal de TV ver el partido

La semifinal se jugará mañana, domingo 22 de mayo, a las 6:00 p.m. de Panamá, en el Estadio La Academia y podrá verse EN VIVO por TV Max y Tigo por los canales 370 y 1370.

Sporting de SM vs. Tauro FC: cómo llegan los Académicos

El cuadro de Felipe Borowsky superó en todas las facetas futbolísticas a su rival, siendo un claro dominador en el Rommel Fernández, reflejándolo, además, en el marcador final. Las anotaciones de Luis Zúñiga (27' y 54') le dieron el triunfo a los visitantes, quienes a pesar de haber recibido un gol en contra, fueron superiores casi todo el encuentro. Aunque tuvieron la oportunidad de abultar aún más el marcador, pero desperdiciaron algunas ocasiones.

"Hemos sido muy intensos, el partido lo dominamos casi todo el primer tiempo. En el segundo tiempo le dije a los muchachos que nos estamos enfrentando a uno de los más grandes y no podíamos equivocarnos, tuvimos un error que nos costó", manifestó el entrenador brasileño después del partido.

Sporting de SM vs. Tauro FC: cómo llegan los Taurinos

Por su lado, los actuales campeones de la LPF, no consiguieron contrarrestar a su rival y lucieron inferiores a nivel futbolístico. Sin embargo, lograron recortar la ventaja con el tanto de Gustavo Chará (60') tras un error del guardameta Jorginho Frías. Con este resultado, dejaron la serie abierta y buscarán lograr la hazaña en su visita a Los Andes. Los de Rolando Palma también estuvieron cerca de igualar el encuentro, luego de que Tomás Rodríguez cometiera una mano dentro del área que el árbitro no vio.

"Sabíamos que era difícil, quizás en el primer tiempo nos faltó agresividad a la hora de marcar. En el segundo tiempo nos llegó el gol y seguimos con vida, debemos trabajar el triple para sacar el resultado el próximo fin de semana", indicó Gerardo Negrete, defensor del Tauro.

"Desde mi punto de vista es penal, si le preguntas a otro compañero también te dirá que es penal, si viene uno de Sporting te va a decir que no es penal. Ustedes pueden ver la repetición, yo todavía no la he visto, pero si es penal es penal, no tiene que haber sangre o una herida, penal es una falta dentro del área y hay que pitarlo" agregó, refiriéndose al error árbitral.