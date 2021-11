En los últimos días se ha reportado que el Estadio Olímpico Metropolitano no se encuentra en un buen estado.

Panamá enfrenta este viernes 12 de noviembre a Honduras en San Pedro Sula, el miércoles la selección nacional aterrizó en suelo catracho con el fin de concentrarse para el duelo. Según lo programado, el equipo de Thomas Christiansen tiene planeado realizar el reconocimiento de cancha el jueves 11, sin embargo, no se podrá llevar a cabo al completo.

El Estadio Olímpico Metropolitano no está en óptimas condiciones, por lo que se ha decidido que el elenco canalero solo se le permitirá caminar sobre el campo y no podrá entrenar en él (como es de costumbre), esto debido a que no quieren empeorarlo previo al partido del viernes. También se reportó que existe un 80% de posibilidades de que la lluvia diga presente en el choque y un 19% que haya tormenta eléctrica.

La selección de Panamá ya vivió un escenario similar cuando enfrentó a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. El terreno estaba casi inundado, la pelota no corría bien y al equipo se le hizo difícil implementar su fútbol acostumbrado. Al final el onceno no logró acomodarse en el campo y terminó perdiendo por la mínima diferencia de goles. Aquella derrota fue la primera que sufrió La Roja en la presente eliminatoria, por lo que fue aún más dolorosa.

Ahora Panamá deberá afrontar un reto similar cuando salga a su duelo contra Honduras. Sabemos que el terreno de juego es un factor importante para lo que desea ejecutar el entrenador danés y una cancha en mal estado podría pasarle factura al cuadro panameño. El viernes sabremos si el Olímpico estará en buenas condiciones para jugar un lindo fútbol.