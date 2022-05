Michael Murillo tuvo una excelente temporada defendiendo la camiseta del Anderlecht, se destacó como una de las figuras del equipo y además, hizo que varios jugadores de Europa pusieran la mira en el jugador canalero. Sin embargo, el principal objetivo con el equipo belga era salir campeones y esto no pudieron conseguirlo.

Vincent Kompany fue el entrenador encargado en darle plena confianza a Michael Murillo en el conjunto del Anderlecht pero ahora, el ex jugador de la Selección de Bélgica dejó sus funciones como estratega del equipo belga y esta sería la razón principal por la que el panameño tendría un pie y medio afuera de la institución.

Sin embargo, Murillo no quiso profundizar demasiado en el asunto. "La verdad es que no sé nada de lo que están comentando y no sé lo que vaya a pasar, ahorita estoy concentrado con la selección y luego vacaciones y después veré este tema", afirmó Michael.

"Yo creo que lo grupal fue una mejor temporada que la anterior, porque llegamos a la fina, pudimos ser campeones y bueno hay que ver como venimos para la temporada con los jugadores que vayan a llegar", sentenció Murillo sobre la temporada que tuvo en el Anderlecht.