La Selección de Panamá había comprometido su lugar en el repechaje hacia el Mundial de Qatar 2022 tras empatar con Honduras en condición de local. Tras este mal resultado, sabían que no había margen de error. Sin embargo, la Selección de Estados Unidos no tuvo piedad y goleó (5-1) a los canaleros para de esta manera dejarlos sin chances de ir a la Copa del Mundo. Luego de este escenario las redes iban a reaccionar y de qué manera. Nunca faltan los famosos meses y en esta oportunidad no iba a ser la excepción.

De más a menos vino la selección dirigida por Thomas Christiansen quien en la recta final no pudo darle continuidad al buen juego y sobre todo a los resultados. Sobre todo ante Costa Rica a quien no pudo ganarle en los duelos que disputaron en el Octogonal Final. Son puntos que a la hora de sacar las cuentas pesan mucho y los panameños los vivieron en carne propia. Y así también lo expresaron los fanáticos a través de las redes sociales con una lluvia de memes.

Memes para la Selección de Panamá

Las redes siempre se expresarán para bien o para mal. Es una manera para los fanáticos de expresar su opinión y que esta pueda ser vista por cualquier persona en las plataformas digitales. Hubo mucha ilusión con esta Selección de Panamá que al final no le alcanzó y en medio de la frustración también hubo tiempo para el humor con un par de memes en el camino.

Panamá culminará este proceso de las Eliminatorias de Concacaf en el quinto lugar con 18 unidades en 13 partidos disputados. Con cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. Además, han registrado 16 goles a favor y 19 en contra. Los canaleros terminarán el Octogonal final ante la Selección de Canadá el día miércoles jugando de local en el Estadio Rommel Fernández.